La UPC a Terrassa, capital de la fotònica

La Sociedad Española de Óptica (SEDOPTICA) celebrarà la XIV edició de de la reunió del Comitè d’Optoelectrònica a Terrassa entre els dies 2 i 4 i de juliol a l’Auditori Municipal, amb l’organització del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) de la UPC. Més de 150 professionals i investigadors presentaran i debatran els darrers avenços en fotònica i optoelectrònica. L’esdeveniment acull també, el dia 1 de juliol, la primera edició d’Optoel Jove adreçada a joves investigadors.

La fotònica i l’optoelectrònica han esdevingut un sector tecnològic i industrial clau en una societat cada cop més tecnificada. La connectivitat ràpida i eficient, les mesures a llargues distàncies, els sensors de fibra òptica, els processos de fabricació industrial i el seu control de qualitat, les aplicacions en l’àmbit de la salut, les tecnologies làser, la il·luminació LED i làser, així com els vehicles autònoms i la biofotònica són les àrees fonamentals que no s’entenen sense una participació destacada de la fotònica i l’optoelectrònica. Entre aquestes àrees clau també hi ha també les aplicacions de metrologia òptica, la mesura del color, la intel·ligència artificial en dispositius embeguts, els circuits integrats fotònics i els dispositius de processat d’imatges.

El Comitè d’Optoelectrònica de la Sociedad Española de Óptica (SEDOPTICA) organitza bianualment des de fa tretze edicions una reunió del principals investigadors de l’àrea en diferents ciutat d’Espanya. Enguany, es celebra a Terrassa l’edició que supera els primers 25 anys del certamen. El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) de la UPC, amb seu al Campus de Terrassa, és l’encarregat d’organitzar enguany aquest esdeveniment, que presenta un programa de primer nivell, amb la participació de cinc professionals d’una gran trajectòria.

Cinc ponents destacats

Entre els ponents de les jornades, destaca Aude Martín, doctora en Física per la Universitat París-Saclay i especialista en circuits integrats fotònics. El seu treball ha ajudat a comprendre el comportament de les nanoestructures fotòniques. Actualment, investiga tecnologies d’avantguarda, concretament en aplicacions lligades als sistemes de mesura LiDAR a llargues distàncies. Intervindrà el dia 2, a les 9:30 hores, a l’Auditori Municipal de Terrassa.

Una altra de les participants destacades és Malgorzata Szczersca, de la Universitat de Gdansk, a Polònia. El seu treball se centra en la comprensió de les interaccions entre llum-superfície biològica per dissenyar materials i dispositius bioinspirats, incloent-hi biosensors de fibra òptica sofisticats. Investiga sobre la biocompatibilitat dels materials optoelectrònics amb els teixits biològics i el desenvolupament de sistemes electrònics per donar suport a la teràpia conductual per a nens amb autisme. Oferirà una ponència el dia 3, a les 9 hores, a l’Auditori Municipal de Terrassa.

Christophe Caucheteur és professor i director de recerca a la Universitat de Mons, a Bèlgica, on dirigeix ​​el grup de Sensors Fotònics Avançats. El seu treball abasta el disseny, el modelatge i la fabricació de sensors, així com la integració de materials sensibles per optimitzar-ne el rendiment. Les seves contribucions inclouen el lideratge d'un projecte ERC Starting Grant per crear immunosensors de fibra òptica mínimament invasius per al diagnòstic in situ del càncer. Intervindrà el dia 4, a les 11:30 hores a l’Auditori Municipal de Terrassa.

Joan Manel Ramírez és el director del programa d'heterointegració III-V-sobre-Si al laboratori III-V de França, en col·laboració amb Nokia, Thales i CEA-LETI. La seva recerca se centra en la integració de làsers, moduladors i fotodíodes en plataformes fotòniques de silici per millorar-ne la funcionalitat i el rendiment. Ramírez s’ha centrat en transceptors òptics d'alta velocitat per a la comunicació, dispositius sintonitzables en longitud d'ona per a multiplexació i detecció, i tècniques avançades d'heterointegració per ampliar les capacitats dels xips. Oferirà una ponència el dia 2, a les 13:30 hores a l’Auditori Municipal de Terrassa.

Jessica Ramella-Roman és enginyera elèctrica per la Universitat de Padova, Itàlia, i ha passat de la indústria dels semiconductors a la recerca en bioòptica. És doctora en Enginyeria Elèctrica per la Universitat d'Oregon, als Estats Units, i va obtenir una beca postdoctoral a la Universitat Johns Hopkins, a Baltimore. Actualment, és professora associada d'Enginyeria Biomèdica a la Universitat Internacional de Florida (FIU) i professora d'investigació a l'Escola de Medicina Herbert Wertheim. La seva recerca se centra en el desenvolupament de tècniques sensibles a la polarització òptica per a imatges mèdiques i diagnòstic de malalties, especialment en aplicacions relacionades amb la salut de les dones. Intervindrà el dia 3, a les 13 hores a l’Auditori Municipal de Terrassa.

El primer Optoel jove

Així mateix, enguany se celebrarà el primer Optoel Jove, organitzat per PhotoniCAT, el Chapter de Fotònica de la UPC, finançat per OSA i SPIE. Els estudiants de doctorat en aquest àmbit realitzaran diversos tallers per adquirir eines de gestió emocional i presentaran breument la seva tesi doctoral en una activitat oberta a tot el congrés. En el decurs de les jornades, els estudiants i els grups de recerca espanyols de l’àmbit de l’optoelectrònica presentaran pòsters relacionats amb els darrers avenços en les diferents àrees de treball d’aquest campa Espanya. Un tribunal escollirà el sis pòsters més rellevants per premiar els millors continguts en desenvolupaments en les sis àrees temàtiques destacades del congrés. A més, a l’Auditori s’organitzarà una petita fira amb la participació de 13 empreses de l’àmbit e l’optoelectrònica i la recerca.