L'AFA del Pere Viver inverteix prop de 5.900 euros en ventiladors per al centre

S'acosta l'estiu, s'alcen les temperatures, i espais com les escoles són focus de calor. Des de fa temps, l'Institut Escola Pere Viver sent les conseqüències del canvi climàtic amb temperatures extremes a les seves aules que dificulten el desenvolupament correcte de les matèries. Aquest conflicte ha quedat resolt gràcies a l'AFA del centre, que ha dut a terme una inversió propera als 5.900 euros per a la instal·lació de 18 ventiladors de sostre.

Inicialment, escola i AFA van transmetre una queixa formal al Departament d'Educació i aquest va respondre enviant uns ventiladors de peu que es van mostrar insuficients i poc eficaços. Per aquest motiu, l'anterior junta de l'AFA del centre va començar els tràmits per a la instal·lació d'aquests ventiladors de sostre. Un primer contacte amb l'Ajuntament va servir per a conèixer quin tipus de ventiladors homologats servir per a les aules. Després de determinar les aules més caloroses de la mà de la direcció del centre, van acotar el nombre a 9 classes que serien designades per a tenir un parell de ventiladors cadascuna d'elles.

Un dels ventiladors de peu que va proporcionar el Departament d`Educació

Arnau Fort

L'actual junta de l'AFA va agafar el relleu i després de demanar un pressupost definitiu a l'empresa instal·ladora i obtenir els permisos de l'Ajuntament i del centre, ha pogut gestionar la instal·lació d'aquests 18 ventiladors. "La diferència ha estat majúscula -esmenta el president de l'AFA, Eduard Muñoz-. Ho hem pogut notar en una simple reunió a l'escola, on amb els ventiladors engegats, vam passar fins i tot fresca. Estem molt satisfets".

La inversió ha estat possible gràcies a la col·laboració de totes les parts implicades i sobretot, comenta l'organització, "a l'ajuda de les famílies socies de l'AFA, que cada any amb la seva aportació econòmica, fan possible que es tirin endavant projectes educatius, culturals, festes i millores en el Pere Viver, com ara els ventiladors i la màquina del DEA".