L’Ajuntament actuarà a la plaça de l’Onze de Setembre per evitar filtracions d’aigua al pàrquing soterrat

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment un projecte per millorar la recollida d’aigües pluvials a la plaça de l’Onze de Setembre amb l’objectiu d’evitar les acumulacions d’aigua que, durant episodis de pluja, provoquen filtracions al pàrquing soterrat situat sota aquest espai.
L’actuació se centrarà principalment al tram sud de la plaça i consistirà en la modificació dels pendents de la calçada i de la vorera, així com en la reubicació dels embornals existents per afavorir una evacuació més eficient de l’aigua de pluja.
Segons explica el consistori, la configuració actual de l’espai genera un punt baix davant de la façana d’accés a l’aparcament. La ubicació dels embornals, situats a la banda sud de la calçada i gairebé alineats amb la vorera, sumada als pendents transversals existents, dificulta el drenatge correcte de l’aigua. Aquesta situació provoca que part de l’escorrentia s’acumuli a l’entrada del pàrquing i pugui acabar filtrant-se a l’interior.
Per resoldre aquesta problemàtica, el projecte planteja reconfigurar els pendents per allunyar aquest punt baix de la façana i conduir l’aigua cap a una nova línia central de captació. Paral·lelament, es traslladaran els embornals actuals per adaptar-los a la nova distribució i garantir una major capacitat de drenatge.
La regidora d’Obres Públiques i Manteniment Urbà, Montserrat Alba, ha assenyalat que la intervenció permetrà “solucionar els incidents relacionats amb un drenatge insuficient i l’acumulació d’aigua de pluja que produïa filtracions en l’aparcament soterrat, alhora que garantim que la plaça es mantingui com un espai públic funcional i segur”.
El projecte també preveu mantenir la compatibilitat de les obres amb l’entorn urbà i assegurar la continuïtat dels usos habituals de la plaça.
L’actuació compta amb un pressupost de 42.422,09 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució estimat de sis setmanes.