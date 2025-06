L'Ajuntament asfalta 11 trams de carrers de Terrassa en el que portem de juny

L'Ajuntament de Terrassa continua duent a terme els treballs de millora de l'asfalt de la ciutat i en la primera quinzena d'aquest mes de juny ha reasfaltat 11 trams de diversos carrers.

En concret, s'han renovat els carrers d'Alcoi, Roig i Ventura, Manresa, Doctor Salvà, Manyans i Icària, a més de la plaça d'Andalusia. També s'han efectuat treballs al carrer Tramuntana amb avinguda Béjar, al lateral de l'avinguda del Vallès pertanyent a la Plaça Puigcerdà, al carrer de Sardenya cantonada amb la Ronda de Ponent i al carrer maria Mazzarello amb la seva cantonada amb Atlàntida.

L'objectiu del consistori és millorar 3.200 metres quadrats d'infraestructura per "garantir la seguretat viaria" i "contribuir a una mobilitat més fluida i eficient". En aquest sentit, l'Ajuntament ha asegurat que té previst continuar la iniciativa en altres carrers i punts de diversos barris de Terrassa, encara que no ha trascendit quins seran ni quan començarien els treballs. Per dur a terme el projecte s'ha destinat un pressupost de 100.000 euros.