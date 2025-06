Trucades 'spam': d'aquesta manera pots deixar de rebre tants intents d'estafa

Darrerament és molt comú rebre trucades de números de telèfon desconeguts. La majoria d'aquestes només duren un segons o fins i tot es pot sentir una veu robòtica que ens demana trucar a un altre telèfon amb el pretext d'una oferta de feina o d'un sorteig guanyat.

Això, a més de molest pel fet d'estar constantment bombardejat per trucades inútils, anomenades trucades 'spam', pot arribar a ser perillós, ja que pot confondre els usuaris respecte a trucades que veritablement són importants i, a més, facilita que persones vulnerables caiguin de cap a estafes que poden acabar amb diners o dades personals robades.

En els últims mesos, el govern espanyol ha endurit les lleis per lluitar contra aquestes pràctiques. Ara està prohibit rebre trucades comercials des de dispositius mòbils i les companyies de telefonia estan obligades a bloquejar les trucades i missatges SMS que siguin susceptibles d'utilitzar-se per cometre fraus.

Com desfer-se de les trucades brossa

Tot i que s'ha reduït el nombre de trucades no desitjades, la legislació no ha estat capaç d'eliminar-les del tot. Per aquest motiu, els experts en trucades 'spam' donen alguns consells per evitar-les en gran part.

En primer lloc, recomanen no penjar les trucades tot just quan sigui evident o l'usuari s'adoni que està dabant una trucada fraudulenta. És millor deixar molt clar que no es té cap tipus d'interès en el que està oferint la locució i tallar la comunicació uns moments després, ja que si es penja ràpidament el sistema interpreta que la persona objectiu no estava disponible en aquell moment i tornarà a intentar-ho en un altre moment.

Per altra banda, tampoc és positiu estar massa temps interactuant amb el que sigui que hi ha rere la trucada, ja sigui una persona o una màquina, ja que pot denotar que la víctima té interès en el que se l'està oferint (cosa que la fa una bona candidata a caure en el parany) i rebrà encara més trucades similars. Per això, és important no respondre a les preguntes que es fan des de l'altra banda del telèfon, encara que puguin semblar innocents.

Per últim, i relacionat amb el darrer punt, és imprescindible no compartir informació personal amb ningú que truqui i no es tingui identificat. Si els estafadors no poden crear un perfil de les persones que truquen, és més fàcil que no les afegeixin a altres llistes de contacte de trucades de 'spam'.