Plenari de tancament del Consell de la Infància de Terrassa

Aquest dissabte ha tingut lloc al centre cívic President Macià el tancament del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa (CMIAT), on s'han presentat els projectes desenvolupats durant el curs 2024-2025 a cada districte de la ciutat. A l'acte han assistit tant la regidora d'Infància i Adolescència de l'Ajuntament de Terrassa, Patricia Reche, com la regidora de Participació i Qualitat Democràtica, Montserrat Caupena.

El CMIAT és un organisme de participació infantil i juvenir de Terrassa format per nens d'entre 10 i 14 anys provinents de diversos centres educatius dels diferents districtes de la ciutat. Aquest òrgan es reuneix mensualment per debatre i aportar propostes de millores per a la localitat.

D'aquesta manera, CMIAT busca potenciar i dinamitzar la participació dels nens i adolescents en el desenvolupament de la ciutat, així com fomentar els valors democràtics entre els joves i que les persones adultes escoltin de primera mà les possibles necessitats que té aquest segment de la població.