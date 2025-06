L’Ajuntament i Inserta Empleo signen un conveni per al foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat

La tinenta d’alcalde i regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, Meritxell Lluís, i la secretària general de Fundació ONCE i vicepresidenta executiva d'Inserta Empleo, Virginia Carcedo, han signat aquest matí un conveni de col·laboració entre ambdues entitats per fomentar l’ocupació de les persones amb discapacitat del municipi.

L’objectiu de l’acord és millorar la inserció laboral de les persones amb discapacitat a través de programes de formació, captació, derivació, orientació i inclusió que permetin obtenir una feina de qualitat. Aquest conveni preveu el disseny conjunt i l’execució d’accions específiques per a persones joves amb discapacitat que impulsin la seva incorporació al mercat laboral i conscienciar el teixit socioeconòmic dels avantatges d’apostar pel talent jove.

Per a Meritxell Lluís, la signatura d’aquest conveni suposa "un pas endavant en les polítiques municipals en favor de les persones amb discapacitat, apropant-nos cada cop més a la societat inclusiva que volem ser", i ha afegit que "encara existeixen moltes barreres en l’àmbit laboral que dificulten la inserció de les persones amb discapacitat, excloent-les del dret a un treball digne i a un desenvolupament integral. Per això considerem que la implicació dels agents socioeconòmics i el teixit associatiu marcarà una diferència en el reconeixement de les persones amb discapacitat en cerca activa de feina a Terrassa".

Segons dades d’Inserta Empleo, a Terrassa hi ha 1.103 persones inscrites en la seva borsa d’ocupació, una xifra que representa el 24% de les persones amb discapacitat del Vallès Occidental i un 3,5% de la província de Barcelona. En els darrers dos anys, 67 persones han estat contractades a través d’Inserta Empleo a Terrassa.

Per la seva part, Virginia Carcedo ha afirmat que amb aquest acord "sumarem sinergies i compartirem recursos, la qual cosa segur fomentarà l'augment de l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat de Terrassa un municipi històricament vinculat a la indústria tèxtil que ha sabut evolucionar i incorporar a la seva economia la indústria del cinema, l'educació i el turisme, sectors en els quals sens dubte, hi ha un buit per a les persones amb discapacitat".

L’acord marc, que compta amb el cofinançament de la Unió Europea, contempla abordar la problemàtica a través de la conscienciació del teixit associatiu sobre la necessitat de treballar de manera col·laborativa per vehicular la prestació de serveis a les persones amb discapacitat a través de les diferents associacions que les representen, així com sensibilitzar a la ciutadania, als agents socials i a les organitzacions i institucions sobre les capacitats de les persones amb discapacitat, a través d’accions de difusió i la participació en fires, jornades, seminaris o altres activitats.