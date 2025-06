L'Ajuntament renovarà l'avinguda d'Àfrica per motius de seguretat

L'Ajuntament de Terrassa treballa per renovar el paviment de l'avinguda d'Àfrica, entre els carrers d’Anglaterra i Egipte, al barri de Can Parellada. Aquest espai està format per una plataforma d’asfalt sobre la que es disposen tres fileres de moreres. El projecte de renovació, redactat i pendent de licitació, sorgeix per petició veïnal, ja que l'espai inclou un carril bici i una zona de jocs, que en el seu estat actual suposa un risc de caigudes. El pressuposat aproximat per les obres és de 250.000 euros.

El deteriorament del paviment és provocat pel creixement de les arrels dels arbres. Per aquest motiu, les obres consistiran en l’enderroc i reposició del paviment asfàltic afectat per les arrels. En aquest sentit, s'ha observat una excessiva proximitat entre els arbres, i per això es procedirà a l'eliminació de la filera central per assegurar el bon creixement de les moreres de les dues fileres restants i es crearà un disseny integrador amb nous parterres.

Les obres també inclouran una renovació de la xarxa de clavegueram amb embornals i pous de drenatge. A més, s'instal·larà un sistema de reg per degoteig. Per acabar les obres, es col·locaran nous jocs infantils, mobiliari urbà i elements de biodiversitat com hotels d’insectes. El projecte ja ha estat aprovat pel Consistori i les obres, encara pendents de licitació, tindran un termini d'execució de tres mesos.