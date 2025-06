L'alcalde activa el Pla d'emergència municipal en alerta per risc de calor intensa

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha activat el Pla d'Emergència Municipal per calor intensa atenent al comunicat del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). Es recomana, especialment a la població més vulnerable, no sortir de casa a les hores de màxima insolació.

El passat divendres, 28 de juny va començar un episodi de calor intensa que afecta al Vallès Occidental, i que preveu un risc alt per aquest dimarts 1 de juliol de 8 a 20 hores.

A Terrassa la previsió és de risc moderat per calor intensa nocturna per aquest dilluns i per dimarts; i de risc moderat per calor intensa diürna per aquest dilluns i alt per dimarts de 8 a 20 hores. En aquesta situació l’Ajuntament ha convocat el comitè tècnic per fer un seguiment acurat de l’evolució d’aquest episodi i coordinar tots els serveis implicats.

El Pla d’Emergència Municipal per risc de calor intensa preveu mesures com: avisos als responsables dels grups d’actuació, alertar als serveis municipals que en cas que es confirmin les prediccions meteorològiques apliquin els seus protocols per onada de calor i s’activin els serveis municipals potencialment involucrats; contacte permanent amb el CECAT; informació a la població; preveure llocs frescos com parcs amb ombres i aigua, i, en cas necessari, obertura de sales amb aire condicionat en biblioteques o espais anàlegs; realitzar especial vigilància de les persones més grans de 80 anys sense suport familiar o recursos i als malalts crònics; supervisió de persones amb capacitats diverses que afectin a les capacitats motores o cognitives que els impedeixi hidratar-se; i seguiment especial de les persones amb indefensió i vulnerabilitat social.

Refugis climàtics i espais d'ombra en zones amb gran afluència

L’Ajuntament recorda que la ciutat disposa d’un total de 51 refugis climàtics, que ofereixen espais més frescos a la ciutadania. A més, d’espais d’ombra en zones amb gran afluència de persones on s’ha instal·lat tendals de tela ignifuga com són la plaça de la Font de l’Apotecari, la plaça de la Pau, la plaça de la Torre del Castell Palau, la zona de petanca del parc de Sant Jordi i la plaça de la Cooperativa.

Aquests espais són accessibles i proporcionen confort tèrmic, descans i seguretat davant episodis meteorològics extrems, com ara la calor intensa.

D’altra banda els Agents Rurals han comunicat que, com a conseqüència de les actuals condicions meteorològiques, a partir de les 9.30 hores d'aquest dilluns correspon posar el Pla Alfa en Nivell 3 a la ciutat.