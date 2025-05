Els municipis de l’Arc Metropolità es reuneixen amb la consellera Parlon per la seguretat

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, s'ha reunit aquest dimarts amb representants de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona per afrontar els "problemes de seguretat i incivisme". L'objectiu de la cimera ha estat establir una "estratègia de col·laboració" per afrontar la situació.

Parlon ha valorat de forma positiva la trobada en què, entre d'altres, s'ha posat sobre la taula la "necessitat d'unificar criteris" pel que fa al "fenomen de la multireincidència" i les "ocupacions conflictives". També s'han tractat aspectes com la "necessitat" d'agilitzar i simplificar les renovacions dels convenis entre Mossos d'Esquadra i Policies Locals; per tal de millorar la coordinació entre ambdós cossos i, així, "enfortir el sistema de seguretat pública".

L'associació l'integren Terrassa, Rubí, Sabadell, Granollers, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Vilafranca del Penedès, Igualada i Vilanova i la Geltrú, municipis que junts sumem més de 900.000 habitants.

Els alcaldes i alcaldesses de l’ARC han fet una valoració molt positiva de la reunió que ha permès tractar temes de seguretat que afecten les poblacions de l’associació. De la mateixa manera, s’han proposat seguir treballant conjuntament per aconseguir que les seves ciutats siguin espais cada cop més segurs per a la ciutadania. Com a representant de Terrassa, hi ha assistit el tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona.