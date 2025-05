Leitat controla la contaminació de les aigües pluvials al parc de Vallparadís

El Centre Tecnològic Leitat ha instal·lat al parc de Vallparadís un dispositiu de recollida d’aigües pluvials per analitzar les quantitats d’agents contaminants que arrosseguen procedents del paviment.

La regidora d’Obra Pública, Montserrat Alba, ha acompanyat aquest dijous al parc de Vallparadís membres de l’equip del Centre Tecnològic Leitat, coordinadors del projecte europeu d’investigació NINFA.

Aquesta iniciativa té com a objectiu “desenvolupar estratègies per al control de les aigües subterrànies, tecnologies per a la prevenció i reducció de la contaminació, i un sistema d’alerta precoç i d’ajut a la presa de decisions”, segons afirma l’Ajuntament.

En la trobada s'ha visitat la instal·lació que aquest centre tecnològic ha dut a terme amb la col·laboració del servei municipal d’Espais Verds. Sota el pont del Cementiri Vell s’han col·locat uns pilots de recollida de l’aigua pluvial de la calçada del pont. Aquest dispositiu “permet recollir l’aigua més carregada de contaminants, procedent de les primeres rentades del paviment urbà durant l’inici d’un episodi de pluja”, informa l’Ajuntament.

Tractament posterior

El mecanisme redueix la càrrega de sòlids que arriba al torrent, alhora que l’aigua retinguda pot ser posteriorment tractada mitjançant sistemes de drenatge sostenible (SUDs), “especialment dissenyats per retenir i eliminar microplàstics, hidrocarburs i altres contaminants presents en l’escorrentia urbana”.

El projecte NINFA es va iniciar el 2022, poc després de l’entrada en vigor del Reial Decret sobre protecció de les aigües contra la contaminació difusa produïda per nitrats procedents de fonts agràries. Acabarà el 2026. Compta amb la participació de nou socis de sis països europeus i el seu pressupost és de 3.996.824,75 euros. El propòsit: aportar coneixement “per a una estratègia innovadora basada en un sistema d’alerta precoç i d’ajut a la presa de decisions, una base de dades de coneixement (plataforma NINFA) i tecnologies innovadores”. A més dels fitosanitaris i nutrients agrícoles, incorpora el monitoratge d’altres fonts de contaminació, com les aigües depurades, la infiltració urbana (metalls pesants, hidrocarburs, microplàstics) i la intrusió de sals.