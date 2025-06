La portaveu del grup municipal del PSC, Eva Candela, ha demanat al govern municipal que defineixi amb celeritat els projectes que presentarà a la convocatòria del nou Pla de Barris 2025-2029. Els socialistes portaran al ple una proposta perquè l’executiu de Jordi Ballart “assumeixi el compromís ferm d’iniciar amb urgència una diagnosi dels barris amb més vulnerabilitats abans del 31 de juliol”, amb l’objectiu d’optar a la primera convocatòria del pla.

Candela considera viable identificar almenys dos projectes per presentar. Per això, ha reclamat aquest divendres en roda de premsa la creació “d’un espai de participació amb entitats veïnals i socials” i ha instat el consistori a garantir els recursos municipals necessaris per impulsar les accions prèvies. També ha demanat que es comuniquin aquests compromisos a la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa.

La portaveu socialista ha remarcat que el Pla de Barris “és una oportunitat per actuar contra les desigualtats des de la justícia social, la proximitat i la col·laboració institucional”. Segons el PSC, el nou pla impulsat pel govern de la Generalitat presidit per Salvador Illa “va al moll de l'os de les polítiques públiques", de manera que "posa les persones al centre, reconeix el paper clau dels ajuntaments i aposta per una transformació profunda del territori amb el treball conjunt entre administracions i ciutadania organitzada”.

Eva Candela ha recordat que una ciutat com Terrassa pot optar a un projecte amb un pressupost mínim de 6 milions i màxim de 25 milions d'euros.

Es preveu que al mes de juliol es publiqui la primera convocatòria, que els consistoris puguin presentar les sol·licituds fins al 30 de setembre i que, abans de final d’any, estigui resolta.

El primer grup de l’oposició defensa que, per la seva mida, varietat i complexitat urbana, Terrassa ha de jugar un paper destacat en la nova etapa del Pla de Barris. “Apostem per una ciutat on tots els barris tinguin un futur digne, amb drets i oportunitats. Aquesta iniciativa és un pas decidit per fer-ho possible”, ha afirmat Candela.

El nou pla de barris anunciat per la Generalitat el passat mes de maig vol actuar en tres eixos: transformar els espais i rehabilitar els edificis, mitigar els efectes del canvi climàtic i impulsar accions socials i comunitàries.

"Fa uns dies assenyalàvem les desigualtats que hi ha en alguns barris de la ciutat, però no disposem de totes les dades. L’Ajuntament sí, i per tant, és qui ha de fer aquesta anàlisi. Tenim barris amb actuacions pendents, amb edificis sense ascensor o amb cobertes de fibrociment que cal retirar. El que demanem és que s’elabori amb rapidesa aquest diagnòstic, tenint en compte els diferents paràmetres que determinaran quines actuacions poden optar al Pla de Barris, i que es creï també una comissió amb participació veïnal", ha subratllat Candela.

Dotació pressupostària

El Pla de Barris i Viles comptarà amb una inversió total de 1.600 milions d’euros en el període 2025-2029. El Govern català assignarà al Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles una dotació pressupostària de 200 milions d’euros anuals durant 5 anys per dotar 5 convocatòries. Aquest fons serà destinat a cofinançar els Programes Memòria d’Intervenció Integral, és a dir, el Pla de Barris a escala local. A part dels 1.000 milions que el Govern assignarà per finançar el Pla, els ajuntaments també s’hi coresponsabilitzaran assignant un total aproximat de 600 milions d’euros. Aquesta injecció pressupostària permetrà finançar entre 100 i 120 actuacions.

El finançament de les actuacions han de representar, com a mínim el 50% i com a màxim el 75% del pressupost global dels programes d’acord amb els criteris de convocatòria. La resta ha d'anar a càrrec dels consistoris.