Les fogueres i les revetlles de Sant Joan a Terrassa: aquí les trobaràs

L’Ajuntament de Terrassa confirma que el servei de Via Pública municipal ha atorgat dues autoritzacions per fogueres, una ubicada al carrer de les Vinyoles amb Torrent del Batlle i l’altra al parc del Pla de la Font l’Apotecari. El consistori recorda que per l’encesa de les fogueres la nit del 23 de juny, l’horari establert és entre les 22 hores i la 1 hora de la matinada, i a partir d’aquesta hora els serveis d’extinció d’incendis procediran a apagar els focs de cadascuna de les fogueres. Les persones que l’hagin fet seran les responsables de recollir les restes i deixar el lloc en perfecte estat.

La foguera del parc del Pla de la Font de l’Apotecari, organitzada per La Xemeneia, comptarà amb una rebuda de la Flama del Canigó i una lectura del manifesta a l’atri de l’Ajuntament. Posteriorment, hi haurà una cercavila de la Flama del Canigó i els Geganters des del Raval de Montserrat fins a la ubicació de la foguera, on hi haurà també tallers de fanalets, jocs al carrer i un sopar popular de taifa. L’encesa de la foguera culminarà amb el ball de revetlla del grup folk Ameba i sessió de punxadiscos fins a les 3 de la matinada.

Vuit revetlles més

Pel que fa a les revetlles, el servei municipal de Protecció Civil i Via Pública ha rebut i està gestionant l’autorització de vuit sol·licituds de caràcter veïnal o cultural per celebrar la revetlla a la via pública: al carrer de Mare de Déu de l’Esperança, entre Mare de Déu del Carme i Mare de Déu de les Neus; al carrer Churruca entre Albacete i Dulcinea; a la plaça de l’Exili; a la cruïlla del carrer de l’Aurora amb carrer del Cementiri Vell; al carrer Millars; al carrer de Sant Honorat, entre Sant Cosme i Mossèn Àngel Rodamilans; i al carrer dels Ceps amb carrer del Torrent del Batlle. Totes aquestes revetlles tenen un horari màxim de finalització fins a les 3 hores de la matinada.

El mapa de Terrassa amb els punts d`interès de la revetlla de Sant Joan

Cristóbal Moscoso

Dispositiu policial

Com cada any, la Policia Municipal ha preparat un dispositiu especial, diversos objectius preventius i de control entre els quals es troben: els comportaments incívics; els danys materials o personals per usos indeguts de pirotècnia; la conducció sota l’efecte de l’alcohol i drogues; i violències sexuals o conductes discriminatòries en l’oci nocturn.

En aquest sentit, es duran a terme controls dels punts autoritzats per fogueres així com llocs on pugui haver concentració de persones, tenint en compte també la Festa Major del barri d’Ègara i en especial les zones d’oci de Rasa i Duero.

Més llum, menys soroll

L’Ajuntament, a través de les regidories de Capacitats Diverses, Accessibilitat i Benestar Animal, impulsa un any més la campanya #SantJoanInclusiu per promoure una revetlla de Sant Joan més respectuosa amb el benestar de tothom.

D’aquesta manera, es recorda que el soroll dels petards generen angoixa i patiment a moltes persones, incloent persones amb autisme amb l’oïda molt sensible, persones amb discapacitat auditiva que no poden comunicar-se perquè no poden utilitzar el que els queda d’oïda, persones amb problemes de cor o altres malalties que poden empitjorar la seva salut, etc. Per a la regidora de Capacitats Diverses, Meritxell Lluís, es tracta de sensibilitzar la ciutadania “perquè, cada cop més, siguem més conscients dels efectes dels sorolls i que podem celebrar les festes d’una manera més inclusiva i respectuosa”.