Investigadores de MútuaTerrassa participen en la creació del primer qüestionari per a pacients amb colitis microscòpica

Un equip d’investigadores de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha participat en un estudi internacional que ha desenvolupat i validat el primer qüestionari específic per a pacients amb colitis microscòpica, una malaltia intestinal crònica que pot afectar notablement la qualitat de vida.
L’estudi, publicat recentment a la revista científica Journal of Crohn’s and Colitis, representa un avenç destacat en el camp de les Malalties Inflamatòries Intestinals (MII), ja que posa al centre de l’avaluació clínica l’experiència i la percepció dels propis pacients.
El nou instrument, anomenat Microscopic Colitis Score (MCS), és un qüestionari de resultats reportats pels pacients (Patient Reported Outcome, PRO) que permet mesurar de manera més precisa l’activitat de la malaltia i la resposta als tractaments, incorporant la veu de les persones afectades.
El MCS s’ha desenvolupat a partir d’entrevistes amb pacients de diferents països i d’un procés de validació lingüística i psicomètrica que garanteix la seva fiabilitat. Gràcies a aquesta eina, els professionals podran avaluar millor l’evolució de la malaltia des del punt de vista del pacient, fet que suposa un pas important cap a una atenció més personalitzada i centrada en la persona.
En representació de l’Estat, han participat tres investigadores, dues de les quals formen part del Servei de l’Aparell Digestiu de MútuaTerrassa: Ingrid Fajardo i Yamile Zabana. La tercera investigadora és Danila Guagnozzu, de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.