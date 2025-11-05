El CST aborda el burnout en professionals de la salut en el seu XXVI Workshop de Salut Mental

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) celebrarà aquest divendres 7 de novembre una nova edició del seu tradicional Workshop de Salut Mental, que enguany arriba a la seva 26a edició sota el títol “Quan ajudar esgota: el burnout, una realitat en professionals de la salut”.
La jornada tindrà lloc a la sala d’actes Joan Costa Roma de l’Hospital Universitari de Terrassa i s’adreça a professionals de la salut i de l’àmbit social, amb l’objectiu d’analitzar l’impacte del burnout —o síndrome d’esgotament professional— i promoure estratègies per prevenir-lo i gestionar-lo de manera eficaç.
L’acte inaugural comptarà amb la participació de Mònica Boïa, directora assistencial del CST, i Vicenç Vallès, director de l’Àmbit d’Atenció a la Salut Mental del CST.
La ponència inaugural, titulada “Burnout..., també l’arbre que no deixa veure el bosc”, anirà a càrrec del psicòleg i psicoterapeuta Antoni Calvo, director del Programa de Protecció Social del Col·legi de Metges de Barcelona i de la Fundació Galatea, així com membre de la Comissió de Seguiment de la Càtedra Galatea-Mutual Mèdica per a la salut dels professionals de la UAB.
El programa inclou tres taules temàtiques que abordaran el fenomen del burnout des de diferents perspectives:
“Atenció, cura i context: tres dimensions del burnout”, amb ponències sobre la qualitat assistencial a l’Atenció Primària, l’impacte emocional de cuidar i la dimensió social de l’esgotament.
“De la prevenció a l’acció”, centrada en la prevenció en salut mental als serveis de riscos laborals, el paper de la medicina del treball i la visió estratègica dels recursos humans.
“Eines per a la resiliència: estratègies davant el burnout”, on es presentarà la tasca de la Fundació Galatea i es parlarà dels grups Balint i del model AMBIT, com a marcs útils per fomentar la salut emocional dels equips.
La ponència de cloenda anirà a càrrec de María Montoya, metgessa especialista en geriatria i activista per la sanitat pública, que presentarà el documental “¿A mí quién me cuida?”, del qual n’és codirectora.