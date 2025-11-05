Endesa retira cablejat aeri i millora la xarxa elèctrica a diversos carrers de Terrassa

La companyia Endesa ha iniciat aquest mes de novembre un conjunt de treballs de retirada de cablejat aeri i millora de la xarxa elèctrica a diversos carrers de Terrassa. Les actuacions, que s’allargaran durant els propers mesos, es duen a terme en col·laboració amb l’Ajuntament, en el marc de la Taula Tècnica que reuneix periòdicament representants municipals i de la companyia per coordinar millores en la infraestructura elèctrica de la ciutat.
L’objectiu és substituir progressivament les línies aèries i els seus suports per sistemes més segurs i eficients, millorant la qualitat i la fiabilitat del subministrament, alhora que es redueixen riscos i s’aconsegueix un entorn urbà més net i ordenat.
Els primers treballs s’han posat en marxa al barri del Torrent d’en Pere Parres, on s’actua als carrers del Marquès de Comillas i d’Albéniz, entre Balmes i Pedrell, i també al tram entre Emperadriu Eugènia i Transversal. En les properes setmanes, les obres continuaran en altres punts de la ciutat: als carrers del Teide (Can Boada Casc Antic), Girona (Sant Pere Nord), Maresme amb Bages (Can Palet) i Marconi, entre Pare Llaurador i Isaac Peral (Ca n’Aurell).
Les actuacions consisteixen principalment a retirar part del cablejat aeri i substituir-lo per cable trenat engrapat a les façanes, eliminant les cadiretes i els pals de fusta situats a les voreres. D’aquesta manera, es millora la seguretat del subministrament elèctric, s’allibera l’espai visual i s’adeqüen les instal·lacions actuals a criteris més moderns i sostenibles.
A més, s’han planificat noves intervencions a mig termini als carrers d’Ireneu (entre Arquimedes i Galileu, a Ca n’Aurell) i a un altre tram del carrer de l’Emperadriu Eugènia (entre Lleida i l’avinguda de l’Abat Marcet, a Poble Nou – Zona Esportiva).
El cost total de les actuacions previstes per als propers mesos és d’uns 100.000 euros, assumit íntegrament per Endesa. Si s’hi afegeixen els 9.000 euros invertits a l’agost al carrer de Viladecavalls, la inversió global prevista per al 2025 s’enfila fins als 110.000 euros, i supera els 160.000 euros des del 2022.
Segons fonts municipals, bona part de les línies elèctriques i telefòniques de la ciutat encara pengen de façanes, pals o fanals, fet que pot comportar riscos i impacte visual. L’Ajuntament de Terrassa treballa per eliminar progressivament el cablejat aeri, amb l’objectiu de millorar la seguretat, reduir incidències meteorològiques i optimitzar la imatge urbana.