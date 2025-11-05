Comencen els treballs d'asfaltatge i pavimentació del carrer Viveret

Aquest dimecres han començat els treballs d’asfaltatge i pavimentació que es duen a terme al carrer del Viveret. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba, i la tinenta d'alcalde i regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, han visitat aquest matí l'inici d'unes obres que han de finalitzar aquest divendres. Tot plegat, comportarà la rehabilitació integral del vial.
En el tram entre els carrers de Topete i del Cementiri Vell, visitat avui, es renovarà tota la capa asfàltica; entre els carrers de Baldrich i el de Topete es millorarà l’asfalt dels trams més afectats; i entre els carrers de Sant Francesc i de Baldrich, on l'asfalt encara té vida útil, només s’actuarà en el pas de vianants i es repintarà la resta.
Abans d’acabar aquest any està previst realitzar les actuacions de millora de l’asfaltat dels carrers de Concepció Arenal, des d'Agricultura fins al de Bages, l’avinguda del Bisbe Castelltort, la cruïlla del carrer de Salmeron amb Urquinaona, el carrer de l'Escultor Blay, el carrer de Colom, des del carrer de Montcada fins al de Bages, i el carrer de Monistrol cantonada amb Escultor Blay.