Terrassa acull la segona edició de La Diversa, la fira de llibres i activitats sobre gèneres i sexualitats

Terrassa tornarà a ser l’escenari de La Diversa, la Fira de llibres i activitats per pensar els gèneres, els cossos i les sexualitats, que arriba enguany a la seva segona edició. La cita tindrà lloc el dissabte 15 de novembre a dos espais emblemàtics de la ciutat: la Biblioteca Central de Terrassa i l’Ateneu Candela.
Organitzada per la Llibreria Synusia, l’Ateneu Candela i la Biblioteca Central de Terrassa, amb el suport del Servei LGTBIQ+ de l’Ajuntament, La Diversa es presenta com una jornada de reflexió, cultura i reivindicació. L’objectiu és crear espais de diàleg sobre tot allò que queda fora de la norma cisheterosexual, des d’una perspectiva antiracista i dissident.
Durant tota la jornada, que començarà a les 10 del matí, s’hi podrà gaudir de tallers, xerrades, grups de lectura, converses i presentacions literàries, a més d’una fira de llibres amb la participació de diverses editorials i col·lectius del territori.
L’Ateneu Candela acollirà activitats de 10 a 23 hores, incloent-hi una fira de llibres oberta fins a les 20 hores i l’exposició “Amb els ulls posats al llibre LGTBIQ+”. Per la seva banda, la Biblioteca Central de Terrassa també oferirà tallers i presentacions de 10 a 13.30 hores, així com una continuació de la mateixa exposició.
La fira compta amb la col·laboració de més d’una desena d’entitats i col·lectius locals, i vol consolidar-se com un punt de trobada cultural i comunitari que impulsi el pensament crític, la visibilitat i la celebració de la diversitat en totes les seves formes.