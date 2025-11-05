Noves audiències públiques a Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa organitzarà, durant els mesos de novembre i desembre, un cicle d’audiències públiques amb l’objectiu de "retre comptes sobre les accions de govern realitzades durant l’any i per explicar les prioritats per al 2026".
Les audiències públiques són espais de participació destinats al retiment de comptes per part del Govern i al debat posterior amb la ciutadania, regulats pel Reglament Municipal de Participació Ciutadana. Les sessions es realitzaran en format presencial i telemàtic els dies 18, 26 i 27 de
novembre, i el 2, 3 i 4 de desembre. Seran retransmeses en directe pel canal municipal de YouTube i de la plataforma participa.terrassa.cat. Hi haurà sis sessions temàtiques, cada una centrada en un àrea específica.
Calendari de sessions
Segons ha destacat la regidora de Qualitat Democràtica, Montserrat Caupena, "aquestes audiències públiques no només permeten a la ciutadania escoltar les explicacions del Govern, sinó que també ofereixen l’oportunitat de participar activament, una de les grans virtuts d’aquestes trobades: que la ciutadania pugui exercir el dret i el deure de controlar l’acció institucional". Caupena ha afegit que "hi ha diferents vies per participar, abans, durant i després de cada sessió, per tal de facilitar que tothom pugui intervenir i formular preguntes al Govern".
Mecanismes de participació
De fet, la ciutadania que vulgui participar a les audiències públiques, ho podrà fer de tres maneres:
- Deixant la pregunta a l’apartat de comentaris fins 24 hores abans de la sessió. Per fer-ho cal tenir un compte d’usuari a la plataforma. Durant la sessió es respondran les preguntes rebudes. Les que no es puguin contestar en directe es respondran posteriorment per escrit a la mateixa secció de comentaris.
- Participant en directe, assistint presencialment a l’audiència i fent la pregunta o aportació durant el torn obert de paraula.
- Seguint la sessió en línia en directe per "streaming" al canal de YouTube de l’Ajuntament de Terrassa o a la plataforma Participa a Terrassa. Després de la sessió i durant una setmana es podran fer preguntes per escrit. Les respostes es publicaran a la mateixa plataforma a la secció de comentaris.
Totes les sessions seran enregistrades i quedaran disponibles per a la seva visualització posterior al canal de YouTube municipal i a Participa a Terrassa.
Les persones que ho desitgin podran seguir formulant preguntes durant una setmana més després de la sessió, a través de la mateixa plataforma, i els regidors i regidores hi donaran resposta per escrit.