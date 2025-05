L'Escola Delta dona un impuls al banc de sang

Fruit de la proposta d'un alumne amb vincles familiars al Banc de Sang de Terrassa, el curs de 6è de primària de l'Escola Delta es va bolcar amb un projecte solidari per muntar una jornada de donacions de sang a les instal·lacions del seu centre. Durant aquest dimecres, l'escola va acollir el Banc de Sang i va assolir la xifra de 70 donacions, tot un èxit definit per part de l'organització. "Ha tingut una rebuda fantàstica per part dels alumnes i l'escola, es van implicar des del primer dia", explica en Toni Ros, tutor d'una de les classes de 6è de primària de l'Escola Delta.

L'activitat s'emmarcava dins l'assignatura de Projecte de l'escola, on els estudiants van dur la iniciativa en tot moment. Van fer tasques de divulgació pel barri, van aconseguir col·laboracions amb les entitats i els comerços del voltant per obtenir productes, refrigeris i obsequis pels donants, fent, com bé apunta el tutor dels alumnes, "que l'escola s'apropi al barri, i el barri s'apropi a l'escola". El més destacat, però, va ser feina didàctica amb la resta de cursos de l'escola per tal que tothom entengués la importància de les donacions de sang. "Tot es va anar engrescant poc a poc. Hem entès la sang i la seva importància i hem volgut difondre aquest missatge a través dels alumnes perquè també arribi a casa", afegeix Ros.