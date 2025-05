L'Escola Josep Ventalló celebra el seu cinquantenari

Segueixen les celebracions als centres educatius terrassencs. Aquest divendres, l'escola Josep Ventalló i Vintró va commemorar el seu 50è aniversari en una jornada plena d'emoció. Com sol ser habitual en aquests casos, tant exalumnes com actuals estudiants del centre van convergir en una mateixa tarda per repassar la història del que ha estat la seva escola. "És històric. L'escola es va crear en un moment en què hi havia moltes necessitats d'escolarització -esmenta la directora, Carmen Álvarez-. Hem crescut conjuntament amb el nostre barri".

Per tal que tothom pogués prendre part de la celebració, la jornada va començar en horari lectiu, per integrar l'alumnat actual per tal que conegués la magnitud de la història de l'escola. Arribada la tarda, es va celebrar un berenar amb música, tallers i una gran exposició fotogràfica per repassar els moments més destacats del Josep Ventalló al llarg d'aquests 50 anys. "Destacaria, sobretot, quan vam poder unir-nos en un sol edifici. Cal tenir en compte que va haver un període que estàvem en quatre edificis diferents simultàniament", explica Carmen Álvarez, fent un repàs dels seus 35 anys formant part de l'escola.

L`alcalde, Jordi Ballart, i la regidora d`Educació, Patricia Reche, observant l`exposició fotogràfica de l`escola



També va rebre la visita de l'Ajuntament encapçalat per l'alcalde, Jordi Ballart i la primera tinent d'alcaldia i regidora d'Educació, Patricia Reche, que van poder conèixer de primera mà el passat i el present de l'escola. També es va comptar amb actuacions dels Diables de La Maurina, i del Grup Xiula, que es van dedicar a amanir i posar ritme a la jornada. Tot plegat, per celebrar la llarga vida del Josep Ventalló i Vintró, i desitjar-ne molta més, com en diu la directora: "Tenim la mateixa il·lusió, més que mai, fins i tot. Tenim un equip docent cohesionat, ganes de treballar i avançar, i un munt de reptes per complir!".