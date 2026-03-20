L’Escola Pia de Terrassa presentarà el seu Batxillerat en una jornada de portes obertes

L’Escola Pia de Terrassa obrirà les portes del seu Batxillerat el pròxim 25 de març en una jornada adreçada a alumnes i famílies interessades en aquesta etapa educativa. L’activitat tindrà lloc de 16 a 18 hores al centre, situat al carrer Camí Fondo, 31.\r\n\r\nL’objectiu de la trobada és donar a conèixer el projecte educatiu del centre, així com les diferents modalitats de Batxillerat que s’hi ofereixen. Durant la jornada, els assistents podran informar-se sobre el funcionament acadèmic i la proposta pedagògica de l’escola, enfocada a preparar l’alumnat per als estudis superiors i el seu futur professional.\r\n\r\nA més, el centre oferirà entrevistes personalitzades amb membres de l’equip docent per resoldre dubtes i orientar les famílies en la tria de l’itinerari acadèmic més adequat.\r\n\r\nPer participar-hi, cal fer inscripció prèvia a través del web del centre.\r\n