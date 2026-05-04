Aproven la rehabilitació de la plaça de Salvador Espriu

L’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte per reposar el paviment granític de la plaça de Salvador Espriu, en el tram comprès entre els carrers d’Iscle Soler i de Joan Coromines. L’actuació té com a objectiu millorar l’estat d’aquest espai, situat en una zona de prioritat per a vianants però amb pas puntual de vehicles de càrrega vinculats al Mercat de la Independència i a l’activitat comercial del centre.
Actualment, el paviment presenta un estat degradat, amb peces trencades i problemes d’adherència respecte a la base de formigó, fet que pot afectar la seguretat dels vianants. Segons ha explicat la regidora de Manteniment Urbà i Obres Públiques, Montserrat Alba, aquesta intervenció dona continuïtat a altres actuacions recents, com les obres de millora de la llamborda ceràmica del carrer de la Unió iniciades aquest abril.
Alba ha destacat que la rehabilitació “era necessària per millorar la seguretat en un espai amb un alt pas de vianants” i ha subratllat que el projecte respon també a demandes de la ciutadania i s’emmarca en el pla municipal de posada al dia de carrers i places.
Els treballs previstos inclouen l’enderroc del paviment actual i de la seva base de formigó, que es refarà amb una capa de 20 centímetres de gruix. Posteriorment, es col·locarà un nou paviment combinant peça granítica i llamborda ceràmica, seguint el disseny original de la plaça.
El projecte compta amb un pressupost de 153.060,45 euros i una durada estimada de dos mesos. La previsió municipal és iniciar les obres el mes d’octubre, amb l’objectiu que la plaça estigui completament renovada abans de la campanya de Nadal.