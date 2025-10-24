L’Eseiaat impulsa la primera planta agrivoltaica monitorada per al control integral del cultiu hortícola

Investigadors de la UPC, coordinats des de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat), han impulsat la primera planta agrivoltaica totalment monitorada per al control integral del cultiu hortícola a Catalunya. La instal·lació, ubicada a l’Agròpolis de la UPC, a Viladecans, s’ha inaugurat aquest 24 d’octubre i esdevé un espai pioner en la recerca per combinar producció agrícola i generació d’energia solar en un mateix entorn.
El projecte, liderat pel Grup de Recerca i Innovació en la Construcció (GRIC) de l'Eseiaat, s’emmarca en la iniciativa europea Symbiosyst, finançada pel programa Horizon Europe, que promou el desenvolupament d’eines tecnològiques per avançar cap a una agricultura més sostenible i descarbonitzada.
Aquesta nova planta agrivoltaica és la primera integrada amb horticultura de regadiu a Catalunya i permet analitzar, en condicions reals, com afecten diferents tipus de panells fotovoltaics a cultius com l’enciam o el bròquil. La instal·lació disposa de 150 panells solars amb una potència total de 50,25 kW, capaços de generar uns 400 kWh al dia, l’equivalent al consum diari de fins a 40 llars.
Els panells estan muntats sobre 10 seguidors solars que s’orienten automàticament al llarg del dia per maximitzar la captació de llum i optimitzar el creixement dels cultius. Paral·lelament, una xarxa de sensors aeris i de sòl, juntament amb un robot mòbil equipat amb imatges hiperespectrals, permet recollir dades climàtiques i agronòmiques en temps real. A partir d’aquesta informació es desenvolupa un bessó digital que facilita la presa de decisions sobre el moviment de les plaques i la gestió del cultiu.
Segons el professor de l’Eseiaat i coordinador del projecte Marcel Macarulla, “aquesta instal·lació és de referència, i els resultats que se’n derivin seran clau per valorar la viabilitat de la tecnologia agrivoltaica i establir protocols d’actuació basats en dades reals”.
En el projecte també hi participen altres grups de la UPC, com el Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI), que ha desenvolupat el robot autònom; l’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI), que treballa en el bessó digital, i el Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, vinculat a l’Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB), que analitza els efectes dels panells en la qualitat i el rendiment dels cultius.
Durant l’acte inaugural, que ha comptat amb la participació del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig; el rector de la UPC, Francesc Torres, i l’alcaldessa de Viladecans, Olga Morales, s’ha destacat el valor de la recerca interdisciplinària i el paper de la universitat en la transició energètica i alimentària.