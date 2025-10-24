MútuaTerrassa celebra la primera jornada sobre fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional

El Servei de Medicina Física i Rehabilitació de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa ha celebrat aquest divendres la Primera Jornada de Fisioteràpia, Logopèdia i Teràpia Ocupacional, una iniciativa que ha tingut com a objectiu compartir coneixements entre professionals de les tres àrees i posar-los a disposició de la resta de companys.
La trobada, que s’ha desenvolupat al llarg de tot el matí, ha reunit prop d’una vintena de ponències centrades en temes tan diversos com la rehabilitació post-colonovaginoplàstia, la fisioteràpia respiratòria en pacients amb exacerbació de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) o l’impacte de la teràpia manual en la capsulitis retràctil i la paràlisi facial perifèrica, entre d’altres.
A més, la jornada també ha aprofundit en aspectes rellevants com l’optimització física en la cirurgia oncològica de pàncrees, l’eficàcia d’un programa d’exercici terapèutic en pacients en estat de prefragilitat i fragilitat o un cas logopèdic centrat en la paràlisi del nervi laríngic superior.
Luis Guirao, cap del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de la FAMT, ha estat l’encarregat de moderar la sessió juntament amb Bet Permanyer, supervisora del servei, i Núria Lorente, coordinadora. La jornada s’ha adreçat a professionals de la fisioteràpia, la logopèdia i la teràpia ocupacional, així com a tots aquells interessats en les darreres actualitzacions i bones pràctiques d’aquests tres àmbits de treball.