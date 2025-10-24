Afectacions de trànsit a l’avinguda de les Glòries Catalanes per la millora de l’asfaltat

Terrassa farà, entre el dilluns 27 i el dijous 30 d’octubre, treballs de millora de l’asfaltat a l’avinguda de les Glòries Catalanes, al tram comprès entre el carrer de Guadalquivir i l’avinguda de Santa Eulàlia, incloent-hi les rotondes corresponents.
Les obres s’executaran per fases i comportaran talls totals de circulació tant en sentit nord com en sentit sud, així com l’ocupació temporal de places d’aparcament als trams afectats.
El dilluns 27 i el dimarts 28 d’octubre, entre les 8 i les 19 hores, es tallarà completament el sentit nord de l’avinguda, entre Santa Eulàlia i Guadalquivir. El dimarts, a més, quedarà tallada la rotonda del carrer Guadalquivir en sentit nord i el tram del mateix carrer entre Miño i Glòries Catalanes.
El dimecres 29, també de 8 a 19 hores, s’actuarà en sentit sud. En una primera fase, es tancarà el tram entre Guadalquivir i Santa Eulàlia, mentre que en la segona s’estendrà el tall fins al carrer Bages i s’afegiran afectacions a la rotonda de Guadalquivir i al tram entre Àngel Guimerà i la mateixa rotonda.
Les últimes intervencions tindran lloc el dijous 30, de 9.30 a 20 hores. En aquesta jornada, les restriccions seran més àmplies i inclouran talls totals en sentit sud de Glòries Catalanes, en sentit oest i est de l’avinguda Santa Eulàlia i també al carrer Colom, entre la plaça de la Tecnologia i Santa Eulàlia. La rotonda de l’avinguda Santa Eulàlia també quedarà tallada al trànsit.
Durant els quatre dies de treballs, s’ocuparan diverses zones d’aparcament de l’avinguda de les Glòries Catalanes i dels carrers adjacents.