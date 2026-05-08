Un home, ferit molt greu després d’un accident amb patinet a Terrassa

Un home de 53 anys es troba ingressat en estat molt greu a l’UCI després de patir aquest dimecres, cap a les 13.30 hores, un accident amb patinet a la rambla d’Ègara, a la cantonada amb el carrer de Volta, a tocar del Mercat de la Independència. Segons ha explicat al Diari de Terrassa el germà de l’afectat, l’home circulava en sentit sud per la calçada quan la roda del vehicle va impactar contra un sotrac a l’asfalt. “Va saltar pels aires i va caure tres o quatre metres més endavant”, relata.
A conseqüència de l’impacte, va patir una contusió pulmonar, una clavícula i una costella trencades i un vessament cerebral. El familiar assegura que l’home “va començar a convulsionar” després de la caiguda i que va perdre molta sang per una orella. Segons assegura, diversos agents de policia i una infermera que passava per la zona van assistir l’home després de la caiguda fins a l’arribada de l’ambulància. “Li van posar el cap de costat perquè no s’ofegués amb la seva pròpia sang”, explica el germà.
“Quan vaig arribar a l’hospital, no podia entendre ni processar la situació. Primerament, pensava que l’havien atracat”, diu. Segons detalla, l’afectat va ser traslladat inicialment a semicrítics, però el seu estat va empitjorar i va ser ingressat a l’UCI. Ara, els metges estudien induir-lo al coma i no descarten una intervenció quirúrgica si l’hemorràgia no s’atura.
El germà denuncia també l’estat de l’asfalt i assegura que el forat “fa molt temps que hi és”. L’endemà de l’accident, segons afirma el germà de la víctima, operaris municipals van reparar el desperfecte “en només 42 segons”. El familiar sosté que el sotrac arribava als “set centímetres de profunditat” i que encara no s’ha arreglat com cal: “Ningú ha fet res”.
També insisteix que l’home circulava correctament per la calçada. “No va saltar-se cap norma”, afirma. I es pregunta indignat: “Hem d’esperar que una persona estigui a les portes de la mort per arreglar un forat? Això no és just”.