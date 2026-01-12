Liciten la primera fase de la reurbanització del carrer d’Arquimedes

El compte enrere per al canvi del carrer d’Arquimedes ja està en marxa. L'Ajuntament de Terrassa ha obert la licitació de les obres de la fase 1, amb un pressupost inicial de 887.751,64 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 2026. L’objectiu és transformar aquesta via habitualment congestionada en un espai més amable, verd i accessible.
El concurs públic preveu contractar l’empresa encarregada de la remodelació integral del tram sud, entre la plaça del Progrés i el carrer de Grànius. Segons el calendari establert als plecs, un cop adjudicat el contracte, les obres tindran una durada de vuit mesos. Si els terminis es compleixen, els treballs podrien començar el segon trimestre de 2026.
El termini de presentació d'ofertes és fins el dilluns 2 de febrer a les 14 hores.
Pacificació del trànsit
El nou projecte redefineix completament la secció del carrer amb l’objectiu de reduir la velocitat del trànsit i afavorir una mobilitat més segura i accessible. Aquesta transformació començarà, en la seva primera fase, amb l'enderroc integral de les dues voreres i la calçada existents en el tram comprès entre el carrer de Grànius i la plaça del Progrés. Tot i que es mantindrà un únic carril de circulació, el disseny atorga una clara prioritat als vianants a través d'una ampliació substancial de les voreres, especialment a la banda est, costat Rambla.
En els punts on s'instal·larà nou mobiliari urbà i jardineres, l'amplada arribarà als 3,35 metres, garantint en tot moment un pas lliure mínim de dos metres.
Pel que fa a la configuració del paviment, tot i l'anivellament visual de voreres i calçada, el perfil del carrer no serà totalment pla: el disseny preveu una lleugera inclinació del 2% des del centre del vial cap als costats per evitar bassals. L'aigua es recollirà a les rigoles laterals, que seran el punt més baix de la secció i on confluiran els pendents.
Finalment, l'estètica de l'espai es resoldrà amb el tradicional panot de 9 pastilles per a les zones de pas, mentre que les àrees d'estada es diferenciaran visualment amb llambordes ceràmiques vermelles i elements d'acer corten.
Verd urbà
El projecte no només posa pedra, sinó també verd. Arquimedes deixarà de ser una "illa de calor" gràcies a la plantació d'arbrat caducifoli en nous parterres lineals. S'han escollit espècies com l'auró negre (Acer monspessulanum) i l'arbre de Júpiter (Lagerstroemia indica), que aportaran ombra a l'estiu i color a la tardor.
A nivell de terra, els escocells es vestiran amb plantes arbustives com la sàlvia i la nepeta, totes elles mantingudes amb un sistema de reg automàtic per degoteig que s'instal·larà de nou.
Més enllà del paviment: subsol i serveis
Les empreses que optin a la licitació hauràn d'assumir, a més de l'obra civil de superfície, una complexa renovació de les infraestructures soterrades. L'Ajuntament vol aprofitar l'obra per renovar completament la xarxa de clavegueram, instal·lant nous embornals per millorar la capacitat de drenatge, i substituir les canonades d'aigua potable antigues (de fibrociment i fosa) per nous materials.
A més, es posarà fi a la teranyina de cables aeris: les línies elèctriques i de telecomunicacions es soterraran. Finalment, la il·luminació farà un salt qualitatiu amb nous fanals de 6 metres d'alçada amb doble lluminària LED: un focus superior per a la calçada i un d'inferior, a 4 metres, dedicat exclusivament a il·luminar la vorera per donar seguretat al vianant.
L'Ajuntament premiarà en el concurs les empreses que apostin per la sostenibilitat, atorgant fins a 40 punts per l'ús d'àrids reciclats i la formació ambiental dels equips.
La segona fase, pendent
La segona fase, en principi condicionada a l’obtenció d’una subvenció, ha de permetre ampliar en un futur la vorera est a la cruïlla d’Arquimedes amb Gutenberg, connectant així l'espai verd de la plaça del Progrés amb la plaça de Freixa i Argemí.