Alerta de ventada a Terrassa: es poden produir ratxes superiors als 72 km/h

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) per les previsions de vent intens a l’àrea de Barcelona i punts de la Catalunya Central durant aquest dissabte, 7 de febrer. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es poden produir ratxes superiors als 72 km/h, especialment durant el matí i el migdia en sectors del Litoral i Prelitoral Central.
Malgrat que l’afectació s’espera molt local, les zones urbanes són les més vulnerables. Elements com el mobiliari urbà, l’arbrat, l’enllumenat, les grues i els objectes als balcons poden convertir-se en perills per a vianants i vehicles.
A Terrassa i el Vallès Occidental, hi ha risc moderat entre la 1 i les 13 hores de dissabte.
Protecció Civil recomana extremar la prudència tant a casa com al carrer:
- Plegar tendals i tancar bé portes i finestres.
- Recollir de terrasses i balcons els objectes que puguin caure: testos, decoració, eines, etc.
- Vigilar amb el mobiliari urbà, l'enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa, l'arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure. Serà un dia per evitar passejar per zones verdes amb molt d’arbrat.
- En cas de desplaçar-se amb vehicle, cal consultar abans l’estat de les carreteres. Un cop en ruta, cal extremar la prudència en les maniobres d’avançament i mantenir unes distàncies laterals adequades.