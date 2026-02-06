L’Eseiaat impulsa el programa Boost-Eseiaat per reforçar les competències dels equips INSPIRE

L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech (UPC) ha posat en marxa Boost-Eseiaat, un nou programa formatiu adreçat a les associacions d’estudiants i equips del programa INSPIRE, dedicats al desenvolupament de projectes reals d’enginyeria.
La iniciativa, pionera a Catalunya, s’adreça als estudiants que participen en projectes com la construcció de monoplaces i motocicletes de competició, coets, ròvers marcians, drons o avions no tripulats. El programa es desplegarà de febrer fins a finals d’octubre de 2026 i compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Terrassa i la Caixa d’Enginyers, que s’encarreguen de la formació.
El contingut del programa Boost-Eseiaat se centra en àmbits clau per al desenvolupament i la gestió de projectes d’enginyeria: lideratge i gestió d’equips, planificació i gestió de projectes, finançament i gestió econòmica, comunicació i màrqueting, aspectes jurídics i propietat intel·lectual, així com cultura i educació financera. L’objectiu és complementar la sòlida formació tecnològica de l’estudiantat amb competències d’emprenedoria i una major connexió amb el teixit empresarial.
El programa s’estructura en dues fases. La primera és formativa i arrenca aquest mes de febrer amb la participació de nou associacions i equips INSPIRE de l’Eseiaat. Consta d’un cicle de cinc sessions temàtiques impartides per la Cambra de Comerç de Terrassa, a les quals s’afegirà una sisena sessió sobre cultura i educació financera a càrrec de la Caixa d’Enginyers. La segona fase serà de mentories personalitzades, adreçades als equips vinculats al programa INSPIRE3, que podran comptar amb l’acompanyament de professionals amb una llarga trajectòria vinculats a l’entorn de la Cambra.
Segons explica Heura Ventura, sotsdirectora d’orientació professional de l’Eseiaat, “l’objectiu del programa Boost-Eseiaat és complementar els coneixements i competències de base tecnològica de l’estudiantat amb habilitats lligades a l’emprenedoria i la col·laboració amb el teixit empresarial, afavorint la transferència de tecnologia i el desenvolupament professional en l’entorn laboral”.
El programa Boost-Eseiaat estableix, a més, un nou marc de col·laboració entre l’Eseiaat, la Cambra de Comerç de Terrassa i la Caixa d’Enginyers, i esdevé una iniciativa d’especial interès per a la formació integral dels futurs enginyers i enginyeres.
El programa INSPIRE de l’Eseiaat és una iniciativa universitària singular i pionera, guardonada per la Generalitat de Catalunya, que fomenta l’aprenentatge a través del desenvolupament de projectes reals d’enginyeria. En els seus 15 anys de trajectòria, prop de 1.500 estudiants han format part d’aquest programa, que aposta per “formar en enginyeria fent enginyeria” i que s’ha convertit en un referent dins del panorama universitari català.