L’institut Mont Perdut manté la quarta línia d'ESO

L’institut Mont Perdut continuarà oferint quatre línies de primer d’ESO el curs vinent. Així doncs, la possibilitat que s’acabés eliminant una línia ha quedat descartada. El Departament d’Educació ha decidit finalment no aplicar la retallada que va plantejar abans de la preinscripció. A més de mantenir aquesta oferta, es recuperarà oferta educativa a la ciutat amb un nou grup de primer d’ESO a l’institut Nicolau Copèrnic i mantenint dues línies d’I3 a l’institut escola Feixes. Aquesta resolució s’ha confirmat un cop analitzades les dades reals de la preinscripció, que han demostrat una demanda superior a l’oferta inicial plantejada. En el cas del Feixes, el curs passat es va acabar perdent un dels dos grups per falta de sol·licituds, però enguany la demanda sí que permetrà conservar la doble línia.
El govern municipal ha valorat aquest dijous positivament la decisió final adoptada pel Departament d’Educació i ha agraït la implicació de tota la comunitat educativa per preservar l’oferta pública a la ciutat. El consistori ha reivindicat que sempre ha defensat la necessitat d’esperar a conèixer les dades reals de preinscripció abans de prendre decisions definitives, una postura que han assenyalat que els Serveis Territorials inicialment no compartien.
En referència a l’evolució de les dades, que “ha acabat demostrant la necessitat de mantenir i recuperar línies educatives a la ciutat”, l’executiu local ha defensat que havia actuat amb responsabilitat traslladant una preocupació real i compartida pel Consell Escolar Municipal, i ha negat rotundament haver actuat amb alarmisme. En aquest sentit, la regidora d’Educació, Patricia Reche, ha criticat que el PSC s’avancés aquest matí amb un comunicat que ho valorava i ha recordat que “aquest tipus d’actuacions erosionen la confiança institucional” i que “qualsevol comunicació dirigida a les famílies i a la comunitat educativa s’ha de fer a través dels canals oficials establerts i amb el màxim respecte entre administracions”.
La rectificació del Departament també s'ha rebut amb satisfacció per part de la comunitat educativa, que ha protagonitzat diverses mobilitzacions els darrers mesos. Des de la plataforma d’AFAs La Pepeta, el seu representant Tiago Ferreira ha valorat la decisió com una “molt bona notícia” i ha reiterat que la retallada era “injusta” i no estava “gens justificada”. El centre ha registrat 39 sol·licituds per sobre de l’oferta, una xifra que demostra la necessitat de mantenir els grups públics. Malgrat tot, l’entitat ha advertit que encara falten línies en altres punts com la zona 4 (sud), on hi ha una sobredemanda important d’alumnat en diversos centres com l’institut escola Sala i Badrinas, l’escola Ramon y Cajal i l’escola Agustí Bartra.
Valoració de l’oposició
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), principal força de l’oposició a la ciutat i formació que lidera el Govern de la Generalitat, ha celebrat en un comunicat que el Departament mantingui la línia al Mont Perdut i recuperi línies. El regidor socialista Carlos Lázaro ha destacat que la resolució materialitza l’acord de ràtios i consolida grups malgrat el descens demogràfic. La formació política ha retret al govern municipal haver generat “incertesa entre les famílies amb alarmes de tancaments precipitades”, tot insistint que l’oferta sempre hauria acabat depenent de la matriculació final.