Els Premis Muncunill coronen cinc referents a la 10a edició

El Teatre Principal ha estat aquest dijous l’escenari de la gala de lliurament dels Premis Muncunill a la Innovació. Aquests guardons, en la seva 10a edició, han reconegut la tasca de cinc empreses i entitats que aposten per la innovació com a model per contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones. Aquests guardons, creats per l’Ajuntament de Terrassa amb el suport de la Diputació de Barcelona, tenen l’objectiu d’apropar la innovació a la ciutadania i visibilitzar la feina d’aquestes empreses.
“Des del primer moment no vam voler que només fossin uns premis de Terrassa; volíem premiar valors, trajectòries i projectes, no tant pel seu territori com pel seu valor, potencial i caràcter innovador”, ha destacat el tinent d’alcalde Joan Salvador.
El Premi Muncunill a la Innovació d’Honor s'ha atorgat a l’Acondicionamiento Tarrasense, l’actual Centre Tecnològic Leitat. Fundada el 1906, l’entitat ha destacat per la seva capacitat constant d’adaptar-se i innovar durant 120 anys d’història. “Aquest premi reconeix una institució que és un autèntic motor per a la nostra indústria”, ha subratllat Ana María Martínez, presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació.
Projectes empresarials i socials
Durant la gala, conduïda per la periodista Sheila Allen, s'han lliurat quatre premis més. En la categoria d’innovació local, la guanyadora ha estat Comser, una consultoria i enginyeria terrassenca fundada el 2013 i especialitzada a garantir el compliment normatiu en els sectors farmacèutic i biotecnològic. Des de l’empresa han subratllat que el seu objectiu és “facilitar la industrialització de medicaments que milloren la qualitat de vida”.
El premi a la innovació empresarial ha estat per a Luxquanta, una “spin-off” de l’ICFO fundada el 2021 que fabrica sistemes de seguretat quàntica per protegir comunicacions crítiques. Vanesa Díaz, representant de l’empresa, ha destacat que el guardó és un impuls per demostrar que “una empresa catalana és capaç de desenvolupar una tecnologia puntera i de gran impacte global”.
La Casa Batlló s'ha endut el premi en l’àmbit cultural pel seu model en la gestió del patrimoni modernista d’Antoni Gaudí, integrant art digital i tecnologia immersiva. Durant l’agraïment, el seu representant, Amilcar Vargas, ha defensat una “innovació centrada en l’emoció i el sentit que cap IA té encara”.
Finalment, en la categoria d’innovació en l’àmbit social, el guardó ha estat per a Domestic Data Streamers. Aquest estudi creatiu transforma informació complexa en experiències participatives a través del disseny i la visualització de dades. El seu projecte “Memòries Sintètiques” utilitza la IA generativa per recuperar records de pacients amb Alzheimer que no tenen fotografies del seu passat. “Si hi ha un acte d’amor, aquest és la memòria”, han sentenciat en recollir el premi.
Innovar i créixer
L’acte al teatre ha inclòs un vídeo resum dels 10 anys de vida dels premis, acompanyat de l’actuació musical del Conjunt de Metalls de l’Orquestra Simfònica del Vallès. A més, l’escriptor Marc Artigau ha llegit en directe un conte inèdit sobre innovació.
“Innovar és un dels vectors de competitivitat empresarial més importants per créixer i mantenir-nos amb la globalitat de la competència que existeix a escala global”, ha conclòs el secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Jaume Baró.