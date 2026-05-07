El croissant "Drácula" d'una pastisseria terrassenca: el millor de Barcelona

La pastisseria terrassenca El Secreto de Ciscu es va coronar el passat cap de setmana com una de les grans protagonistes del Croiss&Fest 2026, celebrat de l’1 al 3 de maig al Poble Espanyol. El seu croissant “Drácula” va aconseguir el premi del públic al millor croissant de Barcelona, després de tres dies de festival en què prop de 22.000 assistents van degustar i votar les diferents propostes participants.
La creació d’El Secreto de Ciscu va destacar per una combinació atrevida i original: una cobertura de cola, un farciment cremós de vainilla i un xarop natural de maduixa àcida que va conquerir els visitants del certamen. Durant el festival es van servir gairebé 35.000 croissants elaborats per vuit pastisseries participants.
Després de rebre el guardó, la pastisseria de Terrassa va compartir a les xarxes socials l’esforç que hi havia darrere del repte. “Més de 3.200 croissants elaborats, dies sense dormir i jornades de fins a 22 hores a l’obrador”, explicaven en una publicació d’Instagram, on també agraïen el suport de treballadors, familiars, amics i clients: “Veure tanta gent reconeixent la nostra feina és, sens dubte, el premi més gran que podem rebre”.
El croissant “Drácula” es pot trobar a les dues botigues d’El Secreto de Ciscu, situades al passeig del Camp del Roure, 40, i al nou local de l’avinguda Jaime I, 25, tot i que la pastisseria ja ha advertit que només es vendrà els dissabtes i diumenges i amb unitats limitades.