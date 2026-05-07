Solà Joiers exposarà una màquina de principis del segle XIX durant la Fira Modernista

En el marc de la 23a edició de la Fira Modernista de Terrassa, Solà Joiers connectarà passat i present amb una peça única: una màquina modernista original de principis del segle XIX que aquest cap de setmana s’exposarà a l’aparador de la botiga del carrer de la Font Vella, 57. Sens dubte, una joia que s’ha convertit en una de les grans singularitats del negoci familiar.
L’establiment terrassenc, que enguany celebra el seu 40è aniversari, conserva aquest antic torn de ferro amb el qual elaboren peces d’estètica modernista de manera totalment artesanal. La màquina permet gravar sobre el metall diferents relleus i sanefes inspirades en motius florals i naturals, molt característics de l’època modernista. “És una vintage autèntica. Actualment, moltes empreses fan línies vintage, però són en 3D, no autèntiques”, explica Sandra Solà, que regenta el negoci juntament amb el seu germà Josep.
Es tracta d’una peça pràcticament única al territori català. “Que nosaltres sapiguem, només la tenim nosaltres. No hem vist peces dins el món de la joieria com les que tenim aquí”, afirma. De fet, aquestes creacions han despertat interès més enllà de Terrassa. “Ens venen de tot Catalunya per aquest tipus de peces i fins i tot hem tingut comandes de la resta d’Espanya per la nostra web”, destaca.
La màquina continua funcionant avui dia amb plena precisió. “Aquestes màquines tan rudimentàries són de les que duren tota la vida”, comenta Solà. Amb ella elaboren polseres rígides, anells, clauers i altres complements tant en or com en plata, sovint combinats amb macramé o cadenes. El resultat, asseguren, és impossible d’imitar amb la tecnologia actual. “No s'hi pot igualar al que fa una màquina 3D”, subratlla.
Més enllà del valor tècnic, la família Solà manté amb aquesta peça un vincle emocional especial. “És com un fill: no se li pot posar preu. No la vendríem per res”, reconeix Sandra Solà.
La història de Solà Joiers es remunta al 1986, quan Rafael Solà i la seva dona, Rosa, van obrir la primera botiga després d’anys de formació en tallers d’alta joieria de Barcelona. Amb el temps, els seus fills van agafar el relleu i han mantingut viva l’essència artesanal del negoci, apostant per la joieria feta a mà i per les experiències personalitzades amb els clients.
Durant la Fira Modernista, aquesta màquina històrica serà visible per a tothom qui passi pel carrer de la Font Vella, convertint-se en un petit aparador viu de la tradició artesana i del patrimoni comercial de Terrassa.