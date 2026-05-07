Terrassa reforça les polítiques LGTBIQ+ coincidint amb el 17 de maig

L'Ajuntament de Terrassa ha anunciat noves accions per defensar els drets de les persones LGTBIQ+ en el marc del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. L'objectiu municipal és garantir aquests drets i fer de Terrassa una ciutat més segura i lliure de qualsevol discriminació.
La regidora d'LGTBIQ+, Lluïsa Melgares, ha explicat que "ens sumem al 17 de maig, i ho fem des del treball que desenvolupem durant tot l'any". Entre les iniciatives destacades de la jornada hi ha una sessió de debat sobre l'impacte legislatiu dels processos col·lectius que aplegarà unes cinquanta persones al Centre Cívic President Macià.
La sessió inclourà una ponència de Susanna Villacampa Guillén, responsable de l’Àrea de Planificació i Desplegament Territorial de la Direcció General de Polítiques Públiques LGBTI+ del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, seguida d’un espai de cafè-conversa amb entitats que han participat en l’impuls de la norma: Fina Campàs, presidenta d’Acció Trans; Victoria Prada Pérez, activista lesbofeminista, advocada i membre de Bollos en Teoria; i Quim Roqueta, president de Gais Positius.
L'administració local també incideix en la prevenció mitjançant la consolidació de la Comissió d'Atenció a la DASIG i la creació d'una guia de comunicació interna per informar sobre agressions de manera acurada i sense revictimitzar els afectats.
Balanç del SAI DASIG l'any 2025
El consistori també ha presentat les xifres del Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG) corresponents a l'any 2025. Aquest departament ha gestionat un total de 160 expedients, dels quals 70 corresponen a noves demandes i els 90 restants a casos d'anys anteriors que requerien seguiment.
Pel que fa a les temàtiques, s'han registrat 48 expedients per qüestions de diversitat afectiva, sexual i de gènere, 29 casos vinculats a asil o refugi i 26 denúncies per discriminació LGTBI-fòbica. Durant aquest període, el servei ha dut a terme 565 atencions, majoritàriament de caràcter socioeducatiu, i ha resolt 40 consultes informatives puntuals relacionades amb drets i recursos disponibles.