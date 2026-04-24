Llum verda al pla per al relleu generacional de la plantilla de l'Ajuntament

El ple de l'Ajuntament de Terrassa ha validat aquest divendres el pla d'ordenació de relleu generacional, un document estratègic dissenyat per afrontar l'allau de jubilacions previstes en els pròxims anys dins de la corporació i de les societats municipals com ara Egarvia, Foment de Terrassa, Habitatge de Terrassa i Societat Municipal de Comunicació. L'objectiu de la mesura, ha explicat la tinenta d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Laura Rivas, és garantir el traspàs de coneixement del personal veterà, incorporar nous perfils professionals i repensar l'estructura dels serveis públics.
La portaveu d'Esquerra Republicana, Ona Martínez, ha remarcat la transcendència de l'acord subratllant que "aquest relleu no pot ser només una substitució numèrica, sinó que ha de ser una aposta també per rejovenir les plantilles, per diversificar els perfils i per captar i retenir talent".
La integració ètica de la intel·ligència artificial
De bracet amb la renovació de la plantilla, el plenari també ha aprovat el Pla Director d'Intel·ligència Artificial de l'Ajuntament de Terrassa. Aquesta eina busca establir un marc ètic i jurídic per automatitzar processos i alliberar el personal de tasques mecàniques, posant sempre la tecnologia al servei de la supervisió humana i l'eficiència. La regidora Laura Rivas ha defensat que el desplegament tecnològic complirà escrupolosament la normativa europea, tot assegurant que "la tecnologia ha de ser un suport per a l'exercici professional, mai un substitut de l'empatia i la responsabilitat pública".
Malgrat el consens en la necessitat d'avançar cap a aquesta transformació digital, s'ha alertat de la manca d'infraestructures actuals per fer-ho possible amb garanties. Ona Martínez ha reclamat que s'hi destinin els recursos econòmics necessaris perquè l'Ajuntament no quedi desfasat, ja que, segons ha afirmat, el nou document "mira el segle XXII" mentre que el consistori opera sovint amb sistemes obsolets: "anem amb carro de cavalls massa sovint i això mira la Lluna", ha sentenciat la regidora republicana, avisant que l'administració ha de ser capaç de pivotar amb rapidesa per continuar sent útil a la ciutadania.
Comiat unànime a Josep Manel Rodríguez
El debat sobre el futur tecnològic i laboral de l'Ajuntament ha servit d'escenari per retre un sentit homenatge a Josep Manel Rodríguez, director del Servei d'Innovació Estratègica i Processos i artífex tècnic del pla d'intel·ligència artificial. Els grups municipals han aprofitat el torn de paraula per agrair la seva tasca després de més de quaranta anys de servei públic a la ciutat, coincidint amb la seva imminent jubilació.
Laura Rivas n'ha destacat el compromís, el rigor professional i la mirada moderna aportada a l'administració al llarg de dècades de feina continuada. Des d'Esquerra Republicana han definit el seu darrer projecte com "l'última herència" d'una generació que ha estat la columna vertebral del consistori.
El reconeixement més explícit, però, ha arribat de la mà del portaveu socialista, Javier García, que ha trencat el guió previst del seu grup únicament per sumar-se al comiat. García ha afirmat amb rotunditat que Rodríguez és "una de les persones més brillants que ha passat per aquest Ajuntament", i ha conclòs que la seva marxa "no és una bona notícia per a l'Ajuntament ni per a la ciutat perquè realment el trobarem a faltar tots".