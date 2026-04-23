El terrassenc Òscar Andreu, el més venut de Sant Jordi en no ficció, irònic: "A partir d'avui dono per pràcticament salvat el català"

El popular presentador radiofònic i televisiu terrassenc Òscar Andreu ha estat l'autor més venut de Sant Jordi en no ficció amb "Manual de defensa del català". En declaracions a l'ACN, Andreu s'ha mostrat "molt content" però "una mica atabalat" i ha celebrat que, tenint en compte els lectors que avui li han demanat signatura, la defensa de la llengua és "transversal". "A partir d'avui dono per pràcticament salvat el català", ha indicat, irònic. "Ha vingut gent de totes les edats i fins i tot et diria que ha vingut gent de molt lluny que s'ha fet la lluita del català i pel país seva, i això no es pot comprar amb diners", ha subratllat l'autor, que ha confessat que s'esperava que la cosa anés bé, però que creu que ha anat "molt bé".\r\n