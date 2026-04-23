Allau de roses, llibres i talent local per Sant Jordi

El ritme de la ciutat s’ha accelerat per prendre un to festiu irrepetible en un dels dies més bonics de l’any. Un any més, Terrassa s’ha despertat amb l’olor de les roses acabades de tallar i el murmuri expectant de la gran festa de les lletres. Sant Jordi ha esclatat als carrers i ha dibuixat un paisatge de tendals i riuades de gent que han convertit el centre en una autèntica llibreria a cel obert, amb un desplegament de 321 punts de venda que han omplert de vida cada racó.
Des de primera hora del matí, el raval de Montserrat i la plaça Vella s’han anat omplint d’estudiants, jubilats i treballadors que han aprofitat qualsevol forat de l’agenda per viure l’ambient en primera persona. Els llibreters i els floristes gairebé no donaven l’abast, mentre els terrassencs s’aplegaven davant les parades per tafanejar les novetats editorials. L’ambient d'aquesta tarda desprèn una vitalitat encomanadissa, entre converses a peu de carrer i l’esclat roig de les roses que treuen el cap per tot arreu. Una efervescència que ja s'ha fet notar des del matí a parades com la de Bambú Llibreria Infantil i Juvenil, on la Verònica Rincón reconeixia que la jornada ha estat molt més intensa del que preveien inicialment.
La vitalitat dels escriptors de casa A partir de les cinc de la tarda, el flux de passejants s'ha intensificat al carrer de la Font Vella. A la parada de l’Ateneu Terrassenc, que segons Josep Puy ha gaudit d’un "flux de gent molt constant", s’hi han donat cita autors locals que han presentat obra l’últim any com la terrassenca Sílvia Alcàntara, que ha signat exemplars de "Cèlia Palau", un personatge recuperat del seu èxit "Olor de Colònia". Alcàntara ha destacat la màgia del dia afirmant que "Sant Jordi és molt maco per tothom, veus les cares de la gent que passa amb aquella alegria i il·lusió". També hi han estat presents autors com Jordi Torres, amb "Turbulències", un recull d’haikus d’arrel japonesa escrits des de la ciutat.
Viatges, compromís i cuina
La literatura de viatges s'ha fet un lloc amb Tushita Edicions, avalada per uns "lectors molt fidels". El seu editor, Enric Soler, ha presentat "Super Mustang" al costat de les autores Conxita Tarruell i Rosa Pi, que han recorregut zones com el sud-est asiàtic i l’Amèrica Llatina i són creadores d’un estil propi que fusiona la crònica i el conte. El talent de casa també ha reclamat el seu espai a la Torre del Palau amb les signatures d’autores com Ada White (pseudònim de la sabadellenca Trini Camacho) i la jove terrassenca Laia Gázquez, amb la novel·la juvenil de fantasia "El hilo cambiante". "Aquí compartim l’espai amb la cultura popular i ens ho passem bé", deien.
A la parada de la llibreria La Temerària l’activitat no s'ha aturat en cap moment. L’Agnès, que ajudava a la parada, explicava que "hi ha gent que ve buscant el que es recomana a tot arreu, però també molts lectors que busquen coses menys mediàtiques". Aquesta aposta per veus alternatives l'ha compartit l’Alcira Padín des de la parada de la llibreria Synusia a la plaça Vella, on apuntava que les vendes han anat "superbé" gràcies a títols com "Amada", de Toni Morrison, la narrativa d’Agustín Gómez Arcos a "Marruecos", o l’assaig "Tios durs" de bell hooks, publicat per Tigre de Paper, a banda de la incombustible Eva Baltasar. A la llibreria Colors han notat una diada animada però més esglaonada per l’obertura de parades del dia anterior. L'autor Pau Gómez hi ha signat "Una cuina a cada casa" i ha celebrat el caliu local: "Al matí era a Barcelona i ara jugo a casa".
Al raval de Montserrat, el regidor Noel Duque ha sorprès els passejants amb el llibre "Manual de respuestas a discursos fachas de nivel medio-bajo", gestat durant el seu permís de paternitat.
Escriptors locals signant a la Torre del Palau
Tradicions i roses amb causa
Més enllà del paper, les roses han tingut mil formes i colors. Des de la floristeria Gras, la Carme de las Heras ha destacat que la jornada ha estat esplèndida i ha assegurat que "la rosa vermella continua sent la reina indiscutible". En el vessant més solidari, l’associació Rosa Melocotón ha transformat lligacues de tela en roses artesanals per col·laborar amb la investigació a Vall d’Hebron. L’estampa s’ha completat amb el clàssic pa de Sant Jordi de les fleques i la lectura participativa del Quixot a càrrec de l’Associació Cultural de Castella - la Manxa.
Els títols més buscats
Mentre queien les últimes hores de llum, les previsions de vendes s’han començat a confirmar a les parades. En castellà, els llibres més cobejats han estat el thriller "Mentira", de Juan Gómez-Jurado o "Maite" de Fernando Aramburu. Les lletres catalanes han mostrat diversitat amb tres grans reclams: "Crispetes de matinada", de Regina Rodríguez Sirvent; la sensibilitat de Sílvia Soler a "Érem tan joves" i l’irònic "Manual de defensa del català" del terrassenc Òscar Andreu. L’èxit internacional l'ha protagonitzat "L’últim secret", de Dan Brown. "Són els llibres que la gent ens demana de memòria", afirmava un venedor atrafegat de la Casa del Llibre mentre un infant somreia aliè a l’enrenou fent ballar un drac de peluix, la bèstia ferotge totalment domesticada per la màgia de la diada.
El còmic i el manga han viscut una jornada de "bogeria" a la parada de Kame Kame amb "One Piece" i "Jujutsu Kaisen".
El batec de la cultura popular
La diada s'ha arrodonit amb l’esclat de la cultura popular, que va aportar un marcat toc tradicional. Durant tota la jornada, les entitats han estat presents amb les seves parades al raval de Montserrat. A la tarda, el ritme s'han intensificat amb les cercaviles del Drac i els Bastoners de Terrassa, a més de la ballada d’imatgeria dels Geganters, que van captivar tots els passejants del centre històric.
Com a gran colofó, la Plaça Vella han acollit l’exhibició castellera dels Minyons i els Castellers de Terrassa, tenyint l’espai de malva i blau turquesa per demostrar una vegada més la innegable fortalesa del batec festiu del país.