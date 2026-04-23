Una "pluja" de pol·len envaeix Terrassa en plena diada de Sant Jordi: "No puc ni respirar"

Terrassa ha viscut aquest dijous 23 d’abril una autèntica pluja de pol·len. Coincidint amb la diada de Sant Jordi, diversos carrers de la ciutat s’han omplert de petites partícules groguenques provinents dels plàtans d’ombra, una de les espècies més presents a l’arbrat urbà. El fenomen, ben visible a voreres, bancs i racons, ha tenyit l’ambient i ha sorprès molts vianants.
La situació s’explica per la coincidència de dos factors clau: el pic de floració d’aquests arbres —habitual en plena primavera— i la presència de vent, que facilita que el pol·len es desprengui i es dispersi amb facilitat. A més, les temperatures elevades dels últims dies, per sobre de l’habitual per a aquesta època, han contribuït a intensificar aquest procés.
Més enllà de l’impacte visual, aquest episodi té conseqüències directes per a la salut. El pol·len del plàtan és un dels principals causants d’al·lèrgies en entorns urbans i pot provocar símptomes com esternuts, congestió nasal, picor als ulls o irritació de gola. En persones asmàtiques, fins i tot pot generar dificultats respiratòries. “No puc ni respirar”, lamentava aquest dijous un terrassenc afectat. Tot i que el que es veu als carrers són restes visibles, el que realment provoca les al·lèrgies és el pol·len microscòpic que es manté en suspensió a l’aire.
Davant d’aquesta situació, es recomana limitar l’exposició, especialment en dies ventosos: mantenir les finestres tancades, evitar zones amb alta concentració d’aquests arbres i protegir-se amb ulleres de sol o mascareta si cal. També és útil canviar-se de roba en arribar a casa per eliminar restes de pol·len.