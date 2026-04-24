Professionals de Guinea Equatorial es formen a Terrassa en simulació clínica

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa ha posat en marxa una estada formativa d’intercanvi docent amb professionals sanitaris de Guinea Equatorial, en el marc del seu programa de formació clínica. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat compartida d’explorar i adaptar les metodologies de simulació als diferents contextos assistencials i escenaris específics.
El projecte, desenvolupat amb la col·laboració de l’ONG +QSalud, té com a objectiu principal promoure el desenvolupament autònom de programes de simulació clínica, respectant les particularitats de cada entorn. Al llarg d’aquesta setmana, les sessions formatives han abordat escenaris de simulació clínica, metodologies de debriefing i estratègies d’implementació adaptades als recursos disponibles, amb la finalitat de facilitar una transferència de coneixement contextualitzada i efectiva.
En aquesta experiència hi han participat quatre professionals sanitaris amb perfil docent i assistencial, que han assistit com a observadors a tres jornades formatives. Les activitats s’han dut a terme al Centre de Simulació Clínica Avançada de MútuaTerrassa, conegut com a SimCAT, ubicat a Terrassa. Les especialitats representades han estat diverses, incloent Medicina Familiar, Ginecologia i Obstetrícia, Medicina General, Urgències, Medicina Interna i Infermeria.
A més de la immersió en la simulació clínica avançada, els professionals procedents de Guinea Equatorial han tingut l’oportunitat de conèixer de primera mà el servei de Pediatria de l’HUMT. El programa també ha inclòs visites al patrimoni arquitectònic i cultural de la ciutat, afavorint una experiència integral.