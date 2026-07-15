L'Olímpic s'omple amb 3.500 aficionats donant suport a la selecció espanyola

Terrassa va vibrar de valent amb la semifinal del Mundial entre la selecció espanyola i França. L'Ajuntament va instal·lar una pantalla gegant, aquesta vegada a l'Estadi Olímpic en lloc del Municipal de Ca n'Anglada, perquè l'afició pogués seguir el partit i donar suport, especialment, al terrassenc Dani Olmo. La resposta va ser massiva: 3.500 persones van omplir la tribuna i bona part del gol nord de l'estadi, tenyit de vermell entre banderes i samarretes de la selecció.
Poc després de les vuit del vespre, una hora abans del partit, l'ambient ja era espectacular, amb pràcticament totes les localitats ocupades i els primers càntics ressonant per l'estadi. L'afició va celebrar amb entusiasme la victòria espanyola sobre França (0 a 2), en un partit en què Dani Olmo va tenir un paper destacat amb l'assistència del segon gol, obra de Pedro Porro. L'egarenc va ser un dels jugadors més ovacionats i el seu nom va ser corejat en diverses ocasions pels assistents.
Acabat el partit i segellada la classificació per a la final del Mundial, la festa no va acabar, i centenars de persones es van traslladar a la plaça de l'Aigua, convertida ja en l'epicentre de les grans celebracions esportives de la ciutat. Amb el trànsit tallat per la Policia Municipal, els aficionats van esclatar d'alegria per celebrar la segona final mundialista de la selecció. Alguns, fins i tot, van acabar remullats a la font. La celebració es va allargar més d'una hora i mitja, amb ambient festiu encara passats dos quarts d'una de la matinada.
Ara, la selecció espanyola disputarà la final contra el vencedor de l'altra semifinal, entre Argentina i Anglaterra. Terrassa tornarà a bolcar-se amb el combinat espanyol en la recerca de la seva segona estrella. L'Ajuntament ja ha confirmat que instal·larà una nova pantalla gegant, tot i que encara està per confirmar la seva ubicació, després d'haver passat per Ca n'Anglada i l'Estadi Olímpic.