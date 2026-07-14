La febre per l'eclipsi esgota en una hora i mitja les ulleres gratuïtes del COOOC a Terrassa

L'expectació pel gran eclipsi solar del pròxim 12 d'agost ja es fa notar a Terrassa. Les 350 ulleres homologades que el Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) ha repartit aquest dimarts al matí a la Plaça Vella s'han esgotat en menys d'una hora i mitja, una resposta que ha sorprès fins i tot els organitzadors i que demostra la febre ciutadana per observar el fenomen amb seguretat.
L'acció, emmarcada en la campanya "Gaudeix de l'eclipsi amb seguretat", ha començat a les 8.30 hores i poc abans de les 10 hores ja no quedava cap de les ulleres de protecció solar. A més del material, els professionals també han distribuït un díptic amb recomanacions per evitar lesions oculars durant l'observació de l'eclipsi. "Hem portat 350 ulleres i en una hora ens hem quedat sense", explicava Andrea Munuera, membre del departament de màrqueting del COOOC, destacant que "és la primera vegada que el Col·legi fa una acció de carrer directament adreçada a la població i estem molt sorpresos amb l'acollida".
Segons Munuera, durant el matí nombroses persones s'han apropat al punt informatiu per resoldre dubtes sobre com observar l'eclipsi. "Ha vingut molta gent fent-nos preguntes perquè havia sentit que podia fer servir ulleres de sol, radiografies o fins i tot un DVD. Tot això s'ha de desmentir completament perquè és molt perillós", ha advertit.
Des del COOOC recorden que mirar directament el Sol sense protecció homologada pot provocar una retinopatia solar, una lesió que no causa dolor immediat però que pot comportar danys irreversibles a la retina. Per això insisteixen que només s'han d'utilitzar ulleres amb la certificació ISO 12312-2 i que aquestes no s'han de retirar en cap moment mentre duri l'observació del fenomen.
Munuera atribueix aquest interès extraordinari a la combinació de diversos factors. "És un fenomen astronòmic molt important i, amb la viralitat de les xarxes socials i la rapidesa amb què circula la informació, la gent n'està molt pendent", ha afirmat.
Per a les persones que no han arribat a temps d'aconseguir les ulleres gratuïtes, el COOOC recorda que es poden adquirir en la majoria d'òptiques, sempre comprovant que estiguin degudament homologades. Alerten, però, que la viralitat del fenomen pot fer que s’esgotin ràpid les existències, tal com ha succeït a la Plaça Vella. Cottet Òptica i Audiologia, a la mateixa plaça, o Multiòptica, al carrer de la Font Vella, encara compten amb stock, que varia entre els dos i els quatre euros. El COOOC repetirà la campanya aquest dimecres i dijous a la seva seu de Barcelona, on espera una resposta igualment multitudinària.