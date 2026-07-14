Preparats per a un espectacle “únic”: “Un eclipsi és una experiència que no és comparable amb res”

Queda un mes exactament per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars. Dimecres 12 d’agost, al vespre, la Lluna farà passar la seva òrbita entre la Terra i el Sol, ocultant aquest astre en la seva totalitat des de molts punts de la península Ibèrica. Tot i que Terrassa quedarà fora de la franja de totalitat, el Sol arribarà a estar ocult en un 99,7% de la seva superfície visible, esdevenint així un eclipsi parcial molt profund que no s’observava des del 1912, segons l’Institut Geogràfic Nacional (IGC).
L’eclipsi assolirà el seu màxim a les 20.29 hores, quan el Sol es trobarà molt baix sobre l’horitzó, a només tres o quatre graus d’altura. Serà aleshores quan la Lluna n’haurà ocultat el 99,7% de la superfície visible, una circumstància que convertirà el fenomen en un eclipsi parcial molt profund. Tot i això, no arribarà a fer-se fosc del tot, com si fos de nit. “La gent es pensa que amb un 99,7% ja és pràcticament igual que un eclipsi total, però no és així. El Sol és tan brillant que amb només aquest 0,3% que queda visible continuarà fent claror”, explica el president de l’Agrupació Astronòmica de Terrassa, Jaume Calaf.
L’astrònom subratlla que aquesta és la gran diferència respecte a un eclipsi total. Quan la Lluna cobreix completament el disc solar, el cel s’enfosqueix sobtadament i es poden arribar a veure estrelles i alguns planetes. A Terrassa, en canvi, “es notarà molt que s’enfosqueix el cel, però no es farà de nit”. Per aquest motiu, insisteix que un eclipsi parcial, encara que sigui molt profund, no ofereix la mateixa experiència que un de total. “Els qui han vist un eclipsi total diuen que és una experiència que no és comparable amb res”, assegura.
Aquest serà el primer dels tres eclipsis que convertiran l’estat en un dels grans punts d’observació astronòmica del món durant tres anys consecutius. El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats informa que el “Trio d’eclipsis” es compon també per un segon el 2 d’agost del 2027, considerat per la comunitat científica com el més llarg del segle XXI visible des d’Europa, amb fins a cinc minuts de foscor total en alguns punts; i un de tercer, pel 26 de gener del 2028, que dibuixarà un anell de foc sobre la península de sud-oest a nord-est.
Fent una ullada al passat més recent a casa nostra, són tres també els eclipsis que hem viscut des de Terrassa en aquest segle XXI. Cap, però, de la magnitud d’aquest que es podrà observar d’aquí a un mes. El primer, el 3 d’octubre del 2005, que va fer matinar els curiosos. Va començar poc abans de les 8 hores, i va tenir el seu punt àlgid a les 9.04 hores, arribant al 84% de la cobertura del Sol des de la província de Barcelona. Deu anys més tard, el 20 de març del 2015, el Sol va quedar ocult en un 63% des de Barcelona. I, com si fos cíclic, deu anys més tard, el 29 de març del 2025, un nou eclipsi parcial. Aquest va ser el més lleu de tots, amb només un 24% de cobertura del Sol des de la nostra posició, en la qual s’observava l’astre amb una mossegada a un costat.
On veure’l des de Terrassa?
La baixa altura del Sol en el moment de màxima ocultació també condicionarà el lloc des d’on observar el fenomen. Calaf recomana buscar un espai elevat amb l’horitzó oest completament lliure d’obstacles quan el Sol es trobi a tocar de l’horitzó. “L’ideal és tenir l’horitzó ben net, lliure d’edificis, arbres o muntanyes perquè el màxim de l’eclipsi arribarà quan el Sol sigui molt baix”, assenyala.
El president de l’Agrupació admet que no hi ha un únic indret ideal per seguir l’eclipsi des de Terrassa, ja que dependrà molt de la perspectiva de cadascú. Tot i així, apunta que la zona de Can Roca podria oferir bones condicions, sempre que els edificis no dificultin la visió cap a ponent. També considera que punts com la Mola podrien ser adequats. Més enllà d’un punt concret, Calaf fa una recomanació ben senzilla: “El millor és anar-hi un dia abans, a la mateixa hora, i veure exactament per on cau el Sol. Així es pot saber si algun edifici o una muntanya el taparà quan arribi el moment de l’eclipsi”, explica.
Malgrat que des de Terrassa no es podrà contemplar la totalitat de l’eclipsi, Calaf assegura que el fenomen continuarà sent excepcional. “Un eclipsi de Sol és únic. Hi ha altres fenòmens astronòmics molt bonics, però no tenen l’espectacularitat d’un eclipsi”, afirma. Una vivència que, per a molts aficionats a l’astronomia, justifica recórrer centenars de quilòmetres per viure només uns minuts de foscor en ple capvespre.
Quin és el punt ideal més proper?
Els terrassencs més curiosos que vulguin veure l’eclipsi complet, s’hauran de desplaçar. La franja de totalitat començarà a partir de la línia imaginària que uneix Lleida i Vilanova i la Geltrú, de manera que aquesta ciutat del Garraf és el punt més proper a Terrassa des d’on es podrà contemplar el fenomen complet, encara que només durant mig minut. A mesura que s’avança cap a Tarragona, l’Ebre o el País Valencià, la durada de la totalitat augmentarà progressivament fins a superar el minut i mig en alguns indrets.