El fons de contingència s’esgota en mig any

L’esgotament del fons de contingència ha centrat aquest dimecres bona part del debat a la comissió de Serveis Generals i Govern Obert. A meitat d’any, aquesta partida ha quedat a zero, un fet que obliga a aprovar un suplement de crèdit de 310.746 euros finançat amb romanents d’inversió per fer front a reparacions d’emergència al clavegueram del carrer de Josep Trueta i la plaça de l’Onze de Setembre.
L’oposició ha estat crítica. La portaveu d’ERC, Ona Martínez, ha expressat preocupació per “la manca de previsió”, recordant que ja s’havia advertit que el fons era escàs, i ha avisat que moure partides “no és un xec en blanc”. Al seu torn, Javi Garcia, portaveu adjunt del PSC, ha qüestionat l’estratègia del govern, subratllant que s’han destinat 100.000 euros per a l’enllumenat de Nadal quan ja era “molt previsible” que es necessitarien recursos urgents a la via pública. La tinenta d’alcalde de l'àrea, Laura Rivas, ha defensat la decisió assegurant que “en el seu dia es va decidir quan el fons de contingència encara estava disponible”, i ha destacat que enguany s’hi havia posat un milió d’euros, una xifra superior a la d’etapes anteriors.
L’oposició, però, ha insistit que en els darrers 10 anys aquesta partida mai havia estat completament a zero. Rivas ha negat que hi hagi hagut una mala planificació i ha remarcat que l’Ajuntament disposa dels mecanismes necessaris per reajustar els comptes i donar resposta immediata a desperfectes i imprevistos urgents.
Reorganització i subvencions
La comissió també ha aprovat una modificació de la plantilla municipal de 140.169,29 euros, per crear 11 llocs de treball –incloent-hi el de viceinterventor i el plantejament a futur d’un vicesecretari per anticipar-se al quart de milió d’habitants– i amortitzar-ne vuit que ja no es necessiten. Al mateix temps s'ha debatut el retard en el pagament de les subvencions a les entitats, que s’estan rebent al juliol a causa de la tramitació condicionada als terminis pressupostaris.