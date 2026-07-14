Torna el Refresc de Patrimoni amb set rutes per redescobrir la història les nits d'estiu

El Museu de Terrassa tornarà a omplir les nits d’estiu d’història i cultura amb una nova edició del programa “Refresc de Patrimoni”. Aquesta iniciativa, plenament consolidada dins l’agenda estiuenca de la ciutat, anima la ciutadania a redescobrir el ric llegat històric i artístic del municipi a través de passejades nocturnes. Tal com s'ha detallat a la darrera comissió informativa de Projecció de la Ciutat, aquest cicle de descoberta es desenvoluparà entre el 16 de juliol i el 3 de setembre, i oferirà un total de set rutes per a tots els públics.
Els itineraris d’aquesta edició permetran aprofundir en diversos episodis clau que han forjat la identitat terrassenca. El programa inclou rutes dedicades a la Guerra Civil (aquest proper dijous, a les 22 hores), la vida a les tavernes i fondes de l’època modernista (dijous 23 de juliol, a les 21 hores), la cacera de bruixes (dijous 30 de juliol, a les 22 hores), el passat de la Terrassa obrera (dijous 20 d’agost, a les 22 hores) i l’impacte del moviment espiritista a la ciutat (dijous 27 d’agost, a les 22 hores). A més, s’ha programat l’habitual visita al cementiri municipal (dijous 3 de setembre, a les 21 i 21.30 hores), una activitat que desperta un gran interès i exhaureix les places amb molta rapidesa. Com a gran novetat, s’incorpora un itinerari inèdit per explorar l’origen i la història dels patrons i sants que donen nom als carrers (dijous 6 d’agost, a les 22 hores).
El tinent d’alcalde Joan Salvador ha valorat la trajectòria del projecte, nascut el 2012 amb un parell de visites i que des d’aleshores no ha deixat de créixer. Així, va destacar que és “una proposta que combina divulgació, lleure i coneixement del nostre patrimoni, i que permet apropar la història de Terrassa de manera atractiva, accessible i que alhora ofereix una alternativa cultural d’oci nocturn durant els mesos d'estiu”. Per mantenir un format proper i participatiu, l’aforament màxim és de 30 persones per sessió. El consistori confia a revalidar o fins i tot superar l’interès d’edicions anteriors, ja que durant l’estiu passat es van aplegar 167 participants.
Durant la comissió també s'ha confirmat la dissolució del Centre Català del Plàstic després que la UPC i la Generalitat se n’hagin desvinculat. A més, s'han repassat els preparatius de l’Any Soriguera, la campanya per a la Jornada de Transferència del Coneixement del 6 de novembre i la voluntat d’estudiar noves dates o horaris per a la Fira de l’Esport per millorar-ne la participació.