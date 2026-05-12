Terrassa, escollida en un programa mundial perquè el jovent proposi solucions al repte climàtic

Terrassa és una de les 300 poblacions d'arreu del món seleccionades per l'organització Bloomberg Philanthropies. L'Ajuntament hi participarà per primera vegada a través del programa internacional Youth Climate Action Fund, conegut com a Fons d'Acció Climàtica Juvenil. Aquesta iniciativa busca enfortir la col·laboració entre l'administració local i el jovent per definir i implementar projectes climàtics a escala local.
Amb aquesta convocatòria, els joves d'entre 15 i 24 anys podran participar en la recerca i l'execució de projectes que aportin solucions als reptes climàtics urbans, sempre que estiguin alineats amb les prioritats estratègiques municipals. Els àmbits plantejats per a aquest any són l'educació climàtica, l'agricultura sostenible, la mobilitat sostenible i l'economia circular.
Tots els municipis que hi participen rebran una dotació inicial de 50.000 dòlars (uns 42.582 euros). Aquests fons es distribuiran en petites subvencions que aniran dels 1.000 dòlars (uns 851 euros) als 5.000 dòlars (uns 4.258 euros) per finançar les diferents iniciatives. Aquests ajuts els podran sol·licitar organitzacions sense ànim de lucre, associacions juvenils, centres educatius i altres institucions públiques.
Selecció i desenvolupament dels projectes
Un dels objectius principals del programa és reforçar la capacitat institucional per treballar de manera conjunta amb els joves. Per dur-ho a terme, es preveuen 5 fases de desenvolupament: la de disseny, la de llançament, la de suport, la de difusió i la d'avaluació. Durant la fase inicial de disseny, el servei municipal de Medi Ambient i el de Joventut proposaran els temes, faran la convocatòria i constituiran el comitè de selecció.
La selecció final dels projectes es portarà a terme mitjançant una convocatòria oberta i transparent. Les propostes seran avaluades per un comitè independent que s'encarregarà de garantir l'equitat en el repartiment dels recursos i la diversitat de les iniciatives presentades al programa.