“Evitem 10 ocupacions al dia, és abismal”

Veient el descens de dades de criminalitat, el regidor Xavier Cardona posava en valor la coordinació entre cossos de seguretat... Com la valoreu des dels Mossos?
Perfecta. La relació amb la Policia Municipal i el Cos Nacional de Policia és ideal. Ens coordinem diàriament amb trucades i reunions per planificar i analitzar la situació de la ciutat.
Com valoreu aquest descens de dades de criminalitat?
No és fruit de la casualitat, sinó d’un treball molt planificat i conjunt. Crec que som un exemple de col·laboració, amb una relació fàcil i una voluntat molt bona.
Les dades milloren però la ciutat sembla mantenir certa sensació d’inseguretat...
La ciutat creix amb l’arribada constant de persones, moltes sense solució residencial. Això provoca ocupacions i problemes de convivència difícils de resoldre a escala local. Els serveis públics es col·lapsen i, encara que baixin els delictes, la sensació d’inseguretat persisteix.
Quins han estat els grans aspectes que han ajudat a la disminució de la criminalitat?
Fa un any vam posar en marxa una estratègia contra la multireincidència centrada en 25 persones responsables de gairebé el 30% dels delictes. Amb el suport de la Fiscalia, vam exposar la dimensió del problema i vam aconseguir que la Judicatura acceptés demanar presó en molts casos. El resultat va ser que 22 d’aquests individus van ingressar a la presó, i això va tenir un impacte immediat: els delictes contra el patrimoni es van reduir prop d’un 35% en pocs mesos.
Com expliques la baixada dels delictes de llibertat sexual?
Davant l’augment d’agressions a l’oci nocturn, sobretot a la Rasa, vam actuar amb la Policia Municipal: es van identificar i detenir autors, alguns empresonats. Alhora, vam impulsar mesures preventives com rutes segures, millor il·luminació, informació en locals i més presència policial. El resultat ha estat reduir aquests delictes a 0.
Amb les ocupacions també teniu feina...
És un element que crea molta inseguretat. El problema no és l’ocupació, si no la relació de convivència en aquests llocs, perquè en molts casos s’acaba amb aquesta convivència. A Terrassa estem evitant, més o menys, 10 ocupacions al dia, és abismal. Tenim un sistema, a part de l’estatal, de protecció, que limita amb aquest procés de desocupació i del qual moltes persones s’aprofiten d’aquesta problemàtica per enquistar-la.
Ha baixat també el tràfic de drogues... Com ho heu treballat?
Hem tancat molts pisos i hem fet moltes actuacions policials derivades del que és aquesta activitat. El que cal és un canvi normatiu molt gran en aquest aspecte. Per exemple, la cultura de la marihuana està molt poc penada, i és un element que fa efecte crida a moltes organitzacions criminals d’Europa. Hi estem treballant, però mentre no es penalitzi amb la incidència real, tindrem un problema gran.
Imagino que seria més fàcil treballar-hi si fóssiu més membres als cossos de seguretat...
Jo em conformaria que la ràtio de Mossos per habitant es mantingués constant durant el temps. Cada vegada som menys, i això és un problema. Som els mateixos que quan la ciutat era de 210.000 habitants, i això ha de canviar.