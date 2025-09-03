Camí del tercer estiu més càlid de la història, amb 61 nits tropicals (fins ara)

Terrassa ha entrat al mes de setembre en ritme de consolidar el que seria el tercer estiu més càlid de la història de la ciutat des que hi ha registres. Així ho confirma l’exprofessor Josep Maria Gibert amb les dades de la seva estació meteorològica situada a la UPC. Durant aquest estiu, fins a 57 ocasions s’han superat els 30 graus a la ciutat, i si parlem de les jornades de calor extrema, en les quals se superen els 33 graus, aquesta xifra és de 26 dies.
Uns nombres que s’expliquen en bona part a causa del juny de rècord que va viure no només Terrassa, sinó tot el continent europeu. La ciutat va registrar una temperatura mitjana de 26,3 graus, amb una desviació de prop de 5 amb respecte dels 21,3 graus de mitjana durant aquest mes des que es tenen registres. Mai abans s’havia donat una desviació tan severa.
Juliol és ben sabut que va ser humit, i de fet, va ser el més plujós des del 1932. Ara bé, això no va comportar més frescor, perquè la temperatura mitjana (25,2 graus) va ser un grau més alta de la mitjana històrica. I en el cas de l’agost, hem viscut el quart agost més càlid de la història, amb 26,4 graus de mitjana, gairebé 2 i mig més que la mitjana històrica.
De fet, durant aquest mes, hem viscut el pic de calor que es va situar en 37,7 graus, registrats per l’estació de Gibert el 18 d’agost. “No hem tingut rècords de màximes i mínimes altes a la ciutat, però, en canvi, el que sí que ha estat destacable és la persistència de la calor”, explica l’exprofessor de la UPC. Amb aquestes xifres, el del 2025 se situa en tercera posició en el rànquing d’estius terrassencs més càlids de la història, només superat pel del 2022 i el del 2003.
La calor nocturna, present
Aquest estiu també està destacant per comportar les nits més caloroses de la història a Catalunya. A la nostra ciutat, aquest fet ha quedat reflectit, però en menor mesura. A diferència de molts altres municipis, Terrassa no és una ciutat amb molta humitat especialment provocada per la costa, fet que dificulta el desenvolupament de nits tòrrides (aquelles que es mantenen per sobre dels 25 graus) aquí. Només se n’han produït dues durant tot l’estiu.
Sí que n’hem patit, i de valent, de nits tropicals (aquelles en les quals la temperatura es manté per sobre dels 20 graus). Al llarg de l’estiu, fins a 61 nits s’ha produït aquesta circumstància, prou a prop del registre de rècord anual de 70, del 2022. Ara bé, no es pot descartar que ens hi acostem, i fins i tot, superem aquest registre enguany: “Aquests últims anys ha estat habitual tenir nits tropicals al setembre... El 2022 hi van haver 9. Fins i tot a l’octubre en va haver-hi una... Tot pot passar”, relata Josep Maria Gibert.