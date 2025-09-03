FOTOS | Austràlia, Tailàndia i Timor Oriental

L'estiu continua ben viu. Els nostres lectors ens continuen fent arribar imatges per participar en el concurs de l'estiu del Diari de Terrassa per poder optar així als tres premis.
Presentem avui fotografies fetes en llocs tan allunyats com Austràlia, Tailàndia, Timor Oriental o l'Índia. Entre les destinacions locals, Sant Antoni de Calonge continua guanyant de llarg.
Encara sou a temps de prendre part en el concurs. Teniu una setmana per participar en el concurs de fotos d'estiu del Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti.