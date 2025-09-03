Terrassa

FOTOS | Austràlia, Tailàndia i Timor Oriental

Publicat el 03 de setembre de 2025 a les 12:05
Actualitzat el 03 de setembre de 2025 a les 12:07

L'estiu continua ben viu. Els nostres lectors ens continuen fent arribar imatges per participar en el concurs de l'estiu del Diari de Terrassa per poder optar així als tres premis. 

Presentem avui fotografies fetes en llocs tan allunyats com Austràlia, Tailàndia, Timor Oriental o l'Índia. Entre les destinacions locals, Sant Antoni de Calonge continua guanyant de llarg.

Encara sou a temps de prendre part en el concurs. Teniu una setmana per participar en el concurs de fotos d'estiu del Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti.

 

Sílvia Gelices
  • Una estrella de mar humana a l'illa de Koh Tao, a Tailàndia -
Gemma Solsona
  • L'espígol i la platja, a Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà) -
Sílvia Carlos-Roca
  • Entre mamífers a Harvey Bay, Austràlia -
José Luis Espada
  • çUltim dia de vacances, esmorzant a Cal Felip -
Roger Arnau
  • Pedres, troncs, sorra, fulles... i ningú. A la platja verge de l'illa d'Atauro, a Timor Oriental -
Pilar Álvarez
  • Davant del temple daurat d'Amritsar, a Punjab (Índia) -
Mireia Suárez
  • Platja del Portil, a Huelva -
Mayra López
  • La bellesa de la lluna des de Terrassa -
José Antonio Herrero
  • Pedres gegants a Piedrafita, a la vall del Tena, a Osca -
Adrià Navarro
  • Detall d'una planta a la torre de la xemeneia de l'ntiga quadra Busquets, a Terrassa -

