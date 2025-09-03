Liciten la substitució dels porticons del Mercat de la Independència

L'Ajuntament de Terrassa ha fet un nou pas en el projecte de rehabilitació integral del Mercat de la Independència. Després d'haver completat la primera fase, que va incloure la renovació de la coberta, les lluernes i la xarxa de sanejament, ara s'ha licitat l'execució de la segona fase, que inclou la substitució dels històrics porticons de fusta que envolten l'edifici. Les actuacions estan pressupostades per un import de 2,6 milions d'euros, finançats en part amb fons Next Generation.
Aquests treballs preveuen la substitució de 193 porticons per uns de nous, també amb lames horitzontals de fusta però amb una inclinació, separació i gruix òptims per millorar el confort tèrmic. Segons el projecte, el segellament complet dels porticons i la incorporació de doble vidre amb càmera d'aire permetran reduir fins a un 48% la sensació de fred i un 24% la de calor, a més de millorar la il·luminació natural i reduir el consum energètic.
Les noves fusteries interiors seran d'acer amb ruptura de pont tèrmic i practicables amb fulla batent cap a l'interior, fet que facilitarà la neteja i el manteniment. Pel que fa a les finestres sense porticó, com els grans finestrals que donen al carrer de la Goleta i les obertures, es rehabilitaran i s'hi instal·larà també vidre doble.
El projecte ha tingut molt en compte la continuïtat de l'activitat diària del mercat. Inicialment, es va plantejar treballar des de l'interior, la qual cosa hauria obligat a desmuntar parades, però finalment s'ha optat per una estratègia que permet fer obres des de l'exterior sempre que sigui possible, minimitzant així les afectacions als paradistes. El tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, va recordar als paradistes -en la presentació d'aquesta segona fase- que "vam estructurar el projecte en tres grans lots per garantir la continuïtat de l’activitat al mercat".
Les empreses interessades en aquest segon lot de licitació poden presentar les seves ofertes fins al 29 de setembre, amb la previsió que les obres comencin després de la campanya de Nadal, per no interferir en l’activitat comercial del mercat.